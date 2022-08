Über den Wolken 2,5 Millionen Menschen landeten oder starteten im Juli in Zürich Es wird wieder deutlich mehr geflogen als während der Pandemie – aber noch nicht so viel wie davor. Der Flughafen Zürich warnt zudem vor zu früher Anreise.

Am Flughafen Zürich wird wieder mehr gestartet und gelandet. Keystone

Die Welt ist nach der Aufhebung der meisten Coronamassnahmen wieder bereisbar geworden. Das zeigt auch ein Blick auf die Fluggastzahlen des Flughafen Zürichs. Wie dieser am Donnerstag mitteilte, sind im Juli 2’518’977 Passagiere über Kloten geflogen. Rund 1,7 Millionen Starts und Landungen gehen dabei auf die Kappe von Lokalpassagieren, bei rund 700'000 handelt es sich um Personen, die in Zürich umgestiegen sind.

Das entspricht rund 80'000 Personen pro Tag, die am Hub in Zürich aus oder in ein Flugzeug gestiegen sind. Spitzentag war der 31. Juli mit 92'000 Passagieren. Dichtestress am Gate wie vor Corona. Oder zumindest fast. «Gegenüber Juli 2019 liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat bei 80 Prozent», heisst es in der Mitteilung. Die Flugbranche hat mit Personalmangel zu kämpfen – zahlreiche Flüge mussten gestrichen werden. Auch am Flughafen Zürich war es im Juli zu einer Protestaktion gekommen. Angestellte der Firma Swissport weibelten für bessere Anstellungsbedingungen.

Bis zu sechs Stunden vor Abflug am Gate

«Insgesamt sind wir in Zürich mit dem Sommerferienbetrieb, der betrieblich ohne grössere Zwischenfälle ablief, zufrieden», lässt sich Flughafen-COO Stefan Tschudin in der Mitteilung zitieren. «Nach zwei Jahren Pandemie ist aber auch klar, dass es herausfordernd ist, den Betrieb wieder auf täglich zwischen 70’000 bis 90’000 Passagiere auszurichten», sagt Tschudin zu den Schwierigkeiten.

Offensichtlich haben die zahlreichen Berichte über allerlei Unannehmlichkeiten am Flughafen Reisewillige aufgeschreckt. «Festzustellen ist, dass viele Passagiere sehr früh, teilweise bis zu sechs Stunden vor Abflug, am Flughafen eintreffen», heisst es in der Mitteilung. Das sei nicht nötig, versichern die Verantwortlichen. «Zwei bis drei Stunden vor Abflug sind ausreichend.» (mg)