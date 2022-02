Die Schweiz hat es in den vergangenen zwei Jahren immer wieder anders gemacht als das grenznahe Ausland. Das gab bisweilen zu reden. Nun ist das jedoch anders. Der Entscheid des Bundesrats vom Mittwoch, bereits ab heute Donnerstag fast alle Coronaschutzmassnahmen aufzuheben, wirft in den Medien der Nachbarländer kaum Wellen.

Der österreichischen Tageszeitung «Standard» etwa ist die Öffnung der Schweiz am Mittwoch online keine Zeile Wert. In einer Länderübersicht zu den in Europa verbleibenden Coronamassnahmen vom Donnerstag stehen vier Sätze. Das Portal der Gratiszeitung OE24.at und des Boulevardblatts «Krone» schalteten am Mittwoch dieselbe Agenturmeldung über den Bundesratsentscheid auf. Und auch das Portal der Boulevardzeitung heute.at berichtete mit einer anderen Agenturmeldung über die gleichzeitig angekündigten Lockerungsschritte in der Schweiz und im anderen Nachbarland Deutschland. Gleich gar keine Zeile Wert sind die Schweizer Lockerungen vom Mittwoch dem Onlineportal des ORF.

Erstaunen in deutschen Medien

Den Österreichischen Medien ist allerdings zugute zu halten, dass gleichentags ihre Regierung in Wien entschieden hat, ab dem 5. März praktisch alle Coronamassnahmen fallen zu lassen. An der – nebst dem Vatikan weltweit einmaligen – Impfpflicht will die Regierung jedoch festhalten.

Für die «Süddeutsche» berichtet am Mittwoch die Korrespondentin aus Wien über die Lockerungsschritte in Österreich und der Schweiz. Bei der «FAZ» dagegen berichtet der Korrespondent aus Zürich – und zeigt sich erstaunt darüber, dass hierzulande gelockert wird, «obwohl die Inzidenzrate höher ist als in Deutschland». Der «Spiegel» wiederum begnügt sich am Mittwoch mit einer ausführlichen Agenturmeldung.

Norditalien: «Niente più restrizioni»

Ähnlich die Situation in Italien: Auch hier berichteten die meisten Online-Portale wie «Ilsole24ore.it» am Mittwoch in Tickereinträgen über die Lockerungen in der Schweiz.

In Grenznähe geben die Entscheide allerdings doch etwas zu reden, so beispielsweise «QuiComo.it»: «Niente più restrizioni» («Keine Einschränkungen mehr») titelt das Lokalportal der norditalienischen Stadt am Comersee.

Frankreich: News – und nicht mehr

Auch in Frankreich bereitet der Entscheid zur Aufhebung der Coronamassnahmen in der Schweiz kaum Aufhebens. «Le Parisien» oder Libération beispielsweise vermeldeten die News als Kurznachricht. «Le Figaro» publizierte am Mittwoch eine längere Agenturmeldung.

Keine Zeile Wert ist der Entscheid dagegen beispielsweise «Le Monde». Dessen Portal berichtete gleichentags jedoch aber ausführlich über die Situation der neutralen Schweiz im Ukrainekonflikt. (sat)