Trockenheit Wassermangel auf der Alp: Armee hilft mit Helikoptertransporten Auf einer Obwaldner Alp haben die Nutztiere nicht mehr genug Wasser. Nun reagiert die Armee auf ein Hilfsbegehren des Kantons und fliegt per Helikopter Wasser aus dem Sarnersee hoch.

Die Armee kann auf ausgetrockneten Alpen mit Wassertransporten einspringen. (Archivbild) Keystone

Weil wegen der grossen Trockenheit nicht mehr genug Wasser für das Vieh da ist, muss auf der Alp Gräfimatt im Kanton Obwalden das Militär eingesetzt werden, um das Überleben der Tiere zu sichern. Wie die Armee am Dienstag mitteilte, sollen noch gleichentags die ersten Helikopterflüge stattfinden. Dabei wird Wasser aus dem Sarnersee entnommen und auf die Alp gebracht.

Diese ist schwer zugänglich: Wassertransport über die Strasse ist unmöglich, und eine Verschiebung der Nutztiere nicht durchführbar, wie in der Mitteilung der Armee steht. Sind alle anderen Mittel ausgeschöpft, können Kantone in solchen Fälle Hilfsbegehren an die Armee stellen. Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) hatte einen entsprechenden Assistenzdienst der Armee am 20. Juli bewilligt.

Beim Einsatz in Obwalden handle es sich um das erste Hilfsbegehren, bislang seien keine weiteren gestellt worden, teilt die Armee weiter mit. Der Assistenzdienst ist auf den 31. August befristet. (wap)