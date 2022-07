Trockenheit Tiere in Gefahr: In den Alpgebieten geht das Wasser aus Der trockene Sommer belastet die Schweizer Bergbauern. Der Alpwirtschaftliche Verband befürchtet, dass in den Alpgebieten das Wasser ausgeht und äussert Kritik. Der Klimawandel ist inzwischen auch in der SVP angekommen.

Nach dem trockenen Frühling wird in den Alpen vielerorts das Wasser knapp. (Symbolbild) Keystone

«Die Intervalle von trockenen Sommern werden immer kleiner. Wir haben inzwischen in Höhenlagen von 2000 Metern Temperaturen, die wir vor 20 Jahren so nicht kannten.» Das sagte Bergbauer Erich von Siebenthal am Samstag in einem Gespräch mit den Tamedia-Zeitungen. Er amtet auch als SVP-Nationalrat und ist Präsident des Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verbandes (SAV). Nun habe der regenarme Frühling dazu geführt, dass die Wassersituation «eskaliert».

Konkret müsse er feststellen, dass auch in anderen Alpgebieten derzeit das Wasser ausgehe. «Wo wir nicht hinfahren können, müssen wir das Wasser demnächst per Helikopter zuführen», sagte er. Von Siebenthal sieht eine Gefahr für die Tiere, denn diese ins Tal zu bringen, ist keine Alternative. Der Grund: Im Tal verfügen die Bauern bedingt durch die Trockenheit über wenig Futter und ebenfalls schwindende Wasserreserven, wie er sagt.

Ergriffene Massnahmen genügen nicht

Laut dem SVP-Nationalrat trinkt eine ausgewachsene Kuh im Sommer täglich bis zu 100 Liter Wasser pro Tag. Entsprechend könne man sich gut vorstellen, dass die Wasserreserven schnell einmal aufgebraucht seien. «Wenn sich die Situation in den nächsten Tagen nicht schlagartig ändert, müssen wir handeln.»

Zwar hätten die Alpbauern einige Massnahmen gegen die Wasserknappheit ergriffen – etwa Zisternen angelegt oder neue Wasserquellen erschlossen. «Aber wenn der Regen über längere Zeit ausfällt wie jetzt, dann reichen diese Massnahmen schlicht nicht mehr aus.» Das betreffe nicht nur die Alpen, sondern auch das Flachland, «wo man nicht überall einfach auf grosse Grundwasserreserven zurückgreifen kann.»

Kritik an der Armee

Gleichzeitig äussert er unter anderem Kritik an der Armee. Auf diese seien sie wie schon in früheren Jahren angewiesen, dass sie ihnen mit Helikoptertransporten Wasser bringe. «Bisher war sie auch in Notsituationen bereit, diesen Dienst gratis zu leisten», sagt der SAV-Präsident. Jetzt hätte die Armee jedoch mitgeteilt, «dass sie nur noch fliegen, wenn private Anbieter keine Zeit mehr haben». Für von Siebenthal ist klar: «Wir sind jetzt in einer Notsituation, und ich bin der Ansicht, dass die Armee diese Aufgabe übernehmen muss.»

Die Heli-Transporte könnten sich die Bauern nicht leisten. Ohne Entgegenkommen der Armee müssten sie entsprechend in künftigen Hitzeperioden die Alpen verlassen, die nicht mit Strassen erschlossen sind.

Klimawandel ist in der SVP angekommen

Für von Siebenthal lässt sich auch der Klimawandel «nicht mehr wegdiskutieren», wie er sagt. Das gilt auch für seine Partei. «Inzwischen anerkennen die meisten auch in der SVP die unübersehbaren Auswirkungen des Klimawandels und würden ihre Skepsis heute wohl anders formulieren», sagt der Nationalrat.

Man könne ja die Hoffnung haben, dass sich das schon wieder ein bisschen einpendle. «Aber die Realität lehrt uns etwas anderes, nämlich, dass wir möglichst schnell handeln müssen, damit wir auch künftig über genügend Wasser und Energie verfügen.» (abi)