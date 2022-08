Trockenheit Fischereiverband schlägt Alarm: Fische könnten bald massenhaft sterben Das Wasser in den Schweizer Gewässern ist derzeit knapp. Der Fischereiverband spricht von einer «Tragödie» für die Fische. Es könnte zu einem Massensterben kommen.

Immer mehr Fische verenden wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit. Keystone

Wie ein Fisch im Wasser: Die Redewendung beschreibt ein Zustand, in dem einem wohl ist. Doch den Fischen ist immer weniger wohl in den ausgetrockneten Seen und Flüssen der Schweiz. Am Freitag hat der Fischereiverband Alarm geschlagen. «Alle Zeichen deuten darauf hin, dass wir auf eine Tragödie zusteuern», lässt sich Verbandspräsident David Bittner in einer Mitteilung zitieren. Die Schweiz stehe kurz vor einem grossen Fischsterben.

Insbesondere die kältebedürftigen Forellen und die Äschen sind gefährdet. «Mit den wärmeren Wassertemperaturen sinkt der zum Atmen benötigte Sauerstoff und sensitive Fische drohen zu ersticken», schreibt der Verband. Dort fühlt man sich an den Hitzesommer von 2003 erinnert, als ein nationales Fischsterben eintrat.

Die globale Erderwärmung und die Häufung von Hitzeereignissen zeigten, wie der Klimawandel Realität geworden sei, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Verband ruft die Bevölkerung zur Mithilfe beim Schutz der Fische auf. So sollen Private und Landwirte den Flüssen kein Wasser entnehmen. Bauarbeiten an Gewässern müssten unterbrochen werden, um Stress bei den Fischen zu vermeiden. Und Hunde sollte man besser anderswo baden und schwimmen lassen. (gb)