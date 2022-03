Eine Hektare Wald in Flammen: Feuerwehr löscht Waldbrand in Trin

Am Samstagnachmittag geriet ein Waldstück in der Näher der Bündner Ortschaft Trin in Brand. Das Feuer wurde von zwei Helikoptern, rund 60 Feuerwehrleuten und Landwirten gelöscht.