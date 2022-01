Transplantationen Trotz Corona: Zahl der Organspenden ist 2021 leicht gestiegen Im letzten Jahr haben 166 Menschen ein oder mehrere Organe gespendet. Das sind etwas mehr als im Vorjahr. Angesichts der tiefen Spendenbereitschaft ist die Warteliste lang.

Am Universitätsspital Lausanne nehmen Ärzte eine Transplantation einer Niere vor. (Archivbild) Keystone

2021 wurden in der Schweiz 484 Organe von verstorbenen Personen transplantiert, wie Swisstransplant am Donnerstag mitteilte. Trotz Coronakrise sei die Zahl stabil geblieben. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bleibt die Spenderate hierzulande jedoch tief. So verzeichnet die Schweiz gemäss Zahlen von 2020 rund 17 Organspenderinnen und -spender pro Million Einwohner.

Die Folgen sind gravierend. Letztes Jahr starben 72 Menschen, die sich auf der Warteliste für ein Organ befanden. Insgesamt warten derzeit laut Swisstransplant 1434 Menschen auf eine lebensrettende Transplantation. «Die lange Warteliste führt dazu, dass Patientinnen und Patienten erst sterbenskrank werden müssen, bevor sie auf der Warteliste genügend weit oben sind, um transplantiert zu werden», wird Franz Immer, Direktor von Swisstransplant, in der Mitteilung zitiert. Das sei «menschenunwürdig» und eine «Qual für alle Betroffenen».

Praxis könnte sich bald ändern

Nach wie vor führt die fehlende Willensäusserung der verstorbenen Menschen zu einer hohen Ablehnungsrate in den Spitälern. Demnach lehnen mehr als die Hälfte der Angehörigen eine Organspende ab, wenn der Wunsch der verstorbenen Person nicht bekannt ist.

Das könnte sich bald ändern. Am 15. Mai entscheidet das Stimmvolk über den indirekten Gegenvorschlag zur Organspende-Initiative. Die Revision des Transplantationsgesetzes sieht vor, dass künftig alle Personen automatisch als Organspender gelten, wenn sie dagegen nicht explizit Widerspruch einlegen. Damit sollen mehr Spenderorgane verfügbar werden. Dagegen hat ein Komitee erfolgreich das Referendum ergriffen, dem verschiedene Vertreter aus Politik, Ethik und Theologie angehören. Die Gegner führen moralische Bedenken ins Feld.

Einen Bärendienst erweisen könnte der Vorlage die jüngst bekannt gewordene Sicherheitslücke beim Organspende-Register. Im Online-Register von Swisstransplant könne jede Person ohne ausreichende Kontrolle als Organspenderin registriert werden. Nach den Recherchen von SRF hat der Datenschutzbeauftragte ein Verfahren eröffnet.