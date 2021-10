Todesfall Expo-02-Macher Martin Heller stirbt nach schwerer Krankheit Martin Heller, der künstlerische Direktor der Expo-02, ist nach schwerer Krankheit verstorben. Er wurde 69 Jahre alt.

Martin Heller ist tot. Eine Familienangehörige bestätigte am Freitag gegenüber CH Media ein entsprechende Meldung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Heller verstarb in der Nacht auf Freitag nach schwerer Krankheit in Zürich.

Der 69-Jährige war von 1999 bis 2003 künstlerischer Direktor der Schweizer Landesausstellung Expo.02. Danach arbeitet er als selbstständiger Kulturunternehmer vor allem in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz. (abi)