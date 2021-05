Tierwohl in der Verfassung Bundesrat präsentiert Gegenvorschlag zur Initiative gegen Massentierhaltung Die Grösse von Tierhaltungen soll gemäss Bundesrat nicht beschränkt werden. Als Gegenvorschlag zur Initiative will er Tierwohl-Kriterien für alle Arten in der Verfassung verankern.

Der Bundesrat sagt Nein zur Massentierhaltungsinitiative, präsentiert aber einen direkten Gegenvorschlag. (Symbolbild) Keystone

Der Bundesrat lehnt die Initiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz» ab. Das Tierschutzrecht verbiete diese schon heute, heisst es in einer Mitteilung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und

Veterinärwesen (BLV) vom Mittwoch. Die Gesetzgebung schütze das Wohlergehen der einzelnen Tiere unabhängig von deren Anzahl. Eine Beschränkung der Grösse der Tierhaltungen brächte gemäss der Landesregierung «keine unmittelbare Verbesserung des Tierwohls».

Ebenfalls ist der Bundesrat dagegen, Bio-Suisse-Richtlinien als Standard in der Verfassung zu verankern. Diese stammten aus dem Jahr 2018 und «wären überholt, wenn sie nach Ablauf der Übergangsfrist von 25 Jahren ihre Wirkung entfalten würden», heisst es in der Mitteilung. Mit dem direkten Gegenvorschlag sollen anstelle der Bio-Suisse-Richtlinien Kriterien «für eine tierfreundliche Unterbringung und Pflege, für regelmässigen Auslauf und eine schonende Schlachtung» in der Verfassung aufgenommen werden.

Tierwohl-Kriterien für alle Tierarten

So sollten beispielsweise Schweine zwingend einen eingestreuten Liegebereich erhalten und alle Nutztiere regelmässigen Auslauf haben. Bei der Schlachtung sollen Schmerzen, Leid und Angst «mit allen möglichen und zumutbaren Mitteln» vermieden werden. Den Schutz des Wohlergehens will der Bundesrat - anders als dies die Initiative fordert - nicht nur für die landwirtschaftliche Tierhaltung, sondern als allgemeinen Grundsatz für alle Tierarten festlegen. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch eine entsprechende Botschaft an das Parlament verabschiedet.

Die Initiantinnen der Massentierhaltungsinitiative fordern, dass die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere in die Verfassung aufgenommen und Massentierhaltung verboten wird. Der Bund soll zudem Kriterien für eine tierfreundliche Unterbringung und die maximale Gruppengrösse pro Stall festlegen. (agl)