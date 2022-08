Tierwohl Für Kühe und Ziegen: «Hörnerfranken» nimmt weitere Hürde Nach dem Ständerat spricht sich auch die Nationalratskommission dafür aus, dass Kühe ihre Hörner behalten sollen. Landwirte, welche die Hörner nicht entfernen, sollen künftig mehr Geld erhalten.

Auch die Nationalratskommission will wieder mehr Kühe mit Hörnern sehen. (Symbolbild) Keystone

Wenn es nach dem Ständerat geht, sollen die Kühe in der Schweiz künftig ihre Hörner behalten können. Er sprach sich in der Sommersession für die «Hornkuh-Motion» von Ständerat Roberto Zanetti (SP/SO) aus. Nun folgt ihm auch die nationalrätliche Wirtschaftskommission: Sie unterstütze die Motion mit 13 zu 8 Stimmen bei zwei Enthaltungen, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch mitteilten.

Konkret verlangt der Vorstoss eine Änderung in der Direktzahlungsverordnung: Neu sollen Bäuerinnen und Bauern einen leicht höheren Betrag bekommen, wenn sie die Hörner bei ihren horntragenden Tieren nicht entfernen lassen. Die Kommissionsmehrheit sieht in diesem «Hörnerfranken» eine Massnahme für mehr Tierwürde und eine Entschädigung für den Mehraufwand der Tierhalter.

Capaul hat zweite Horn-Initiative in der Hinterhand

Im Ständerat befürchtete die Minderheit, dass sich mit behornten Tieren die Unfallgefahr erhöht – «sowohl für Mensch und Tier», wie Peter Hegglin (Mitte/ZG) sagte. Zudem würden sie vermehrt im Anbindestall gehalten. Für Zanetti war dagegen klar: «Es ist unbestritten, dass die Enthornung Schmerzen verursacht und das Tierwohl reduziert.»

Das Schweizer Stimmvolk befasste sich bereits im Jahr 2018 mit dem Thema. Es lehnte damals die sogenannte Hornkuh-Initiative von Armin Capaul mit 54,7 Prozent ab. Der Bündner Bergbauer sorgte mit seinem Anliegen im In- und Ausland für viel Aufsehen. Und er hat sogar einen Plan B in der Hinterhand: Sagt das Parlament Nein zu Zanettis Motion, will er seine «Naturkuh-Initiative» lancieren. Diese verlangt, dass das Enthornen von Kühen und Ziegen ganz verboten wird. (abi)