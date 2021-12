Tierschutz Fisch und Hummer: Der Bund erlässt Vorschriften für Zucht und Gastronomie Ab Januar gelten in der Schweiz erstmals gesetzliche Vorgaben für das Schlachten von Fischen und Panzerkrebsen in Aquakultur, Handel und Gastronomie. Auch Schlachthöfe erhalten strengere Normen.

Für Tötungen in Aquakulturbetrieben gibt es neue schweizweit einheitliche Vorschriften. (Symbolbild) Keystone

Bisher gab es in der Schweiz keine staatlichen Vorgaben für die Schlachtung von Fischen und Panzerkrebsen. Mit dem Inkrafttreten der revidierten Verordnung über den Tierschutz beim Schlachten am 1. Januar 2022 ändert sich das: Sie gilt auch für Fische und Panzerkrebse wie etwa Hummer. Ziel der Revision ist, dass Tiere stets besonders schonend geschlachtet werden, schreibt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Montag in einer Mitteilung.

Bei den Anpassungen seien die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt worden, so die Mitteilung weiter. Dazu gehört auch die Regelung der Gasbetäubung von Hühnern und Truthühnern, wo künftig schonendere Gasgemische eingesetzt werden sollen als das heute übliche CO2. Für Anpassungen, die bauliche Massnahmen erforderlich machen, gilt eine Übergangsfrist von zehn Jahren. (wap)