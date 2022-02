Tiergesundheit Weiterer Fall von Vogelgrippe im Tierpark Bern Nun hat es ein weiteres Tier im Dählhölzli erwischt: Nach einem Graureiher ist auch ein Pelikan im Tierpark Bern an der Vogelgrippe gestorben. Nun werden die Massnahmen verschärft.

Nach dem neuerlichen Fall von Vogelgrippe müssen die Pelikane vorerst drinnen bleiben. (Archivbild) Keystone

Im Tierpark Bern haben die Veterinärbehörden bei einem verendeten Pelikan das Vogelgrippevirus nachgewiesen. Das gab das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen am Freitag bekannt. Zuvor war bereits ein Graureiher am Virus verstorben. Gemäss Mitteilung sind keine weiteren Pelikane erkrankt.

Um eine Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern, trifft der Tierpark strenge Massnahmen. So werden Pelikane, Flamingos, Enten, Hühner und Gänse eingestallt. Auch werden Volieren mit Vögel gegen oben abgedeckt und spezielle Hygieneregeln erlassen. Auch für Tierpflegerinnen und Tierpfleger gelten zusätzliche Vorschriften.

Auch weitet der Bund die bereits bestehenden Kontroll- und Beobachtungsgebiete entlang der Aare rund um Bern aus. So darf Geflügel nur noch unter Auflagen ins Freie. Auch soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel verhindert werden. Die Massnahmen gelten vorerst bis Mitte März. Das Vogelgrippevirus grassiert aktuell in Europa. Auch in der Schweiz werden immer wieder Fälle verzeichnet. (rwa)