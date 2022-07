Tessiner Staatsrat Norman Gobbi kritisiert: Bundesrat hat in Ukraine-Krise «übereilt» reagiert

Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag haben in Airolo bereits am Sonntagmorgen begonnen. Als Redner trat dabei der Tessiner Staatsrat Norman Gobbi (Lega) auf. Am Fusse des Gotthards betonte er die Wichtigkeit der bewaffneten Neutralität und kritisierte zugleich das Handeln des Bundesrates in der Ukraine-Krise, das er als «übereilt» taxierte, wie es in einer Mitteilung heisst. Insbesondere die Übernahme der EU-Sanktionen gegenüber Russland sind dem Staatsrat ein Dorn im Auge.

Zwar verurteilte Gobbi die Aggression Russlands, doch er stellte infrage, ob die Sanktionen der richtige Weg seien, um Moskau zur Vernunft zu bringen. Abschliessend gab er seine Zustimmung einer Volksinitiative, welche die «integrale Neutralität» in der Verfassung verankern will. Lanciert hatte die Idee SVP-Doyen Christoph Blocher. Der Initiativtext befindet sich derzeit bei der Bundeskanzlei in Vorprüfung.