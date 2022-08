Bundespräsident Ignazio Cassis ruft zu Vertrauen in Institutionen auf

Bundespräsident Ignazio Cassis will am 1. August gleich an mehreren Orten auf: Zuerst in Knonau im Kanton Zürich, dann in Grenchen und am Abend in Lausanne. Bereits am Vorabend wurde das traditionelle 1. August-Gespräch im Schweizer Fernsehen SRF ausgestrahlt. Cassis betonte darin die Bedeutung von «Respekt, Toleranz, Vertrauen in die Institutionen und Neugier auf das Neue». Die Schweiz müsse nun lernen, mit der Unsicherheit umzugehen. Cassis warb erneut für seine Idee einer «kooperativen Neutralität»: «Wir werden unsere Eigenständigkeit nie bewahren können ohne Zusammenarbeit mit gleich denkenden Ländern», sagte er. (wap)