Tessiner Radio und Fernsehen RSI: Externe Untersuchung findet keine Belege für sexuelle Belästigung Die externe Untersuchung zu den mutmasslichen Belästigungsfällen beim Tessiner Radio und Fernsehen (RSI) hat wenig zu Tage gefördert. So wurde in fünf Fällen eine Persönlichkeitsverletzung bestätigt.

Nach der Romandie wurden auch in der Südschweiz Vorwürfe gegen Tessiner Radio- und TV-Vorgesetzte laut. Nun liegt die Untersuchung vor. Keystone

Darunter ist jedoch kein Fall von Mobbing, Bossing oder sexueller Belästigung, wie unabhängige Juristinnen am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Comano am Sitz der RSI bekanntgaben. In den fünf Fällen geht es um Konflikte am Arbeitsplatz, etwa die Versetzung in eine andere Abteilung oder Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten.

Anfangs hatte es 39 Meldungen bei der Mediengewerkschaft SSM gegeben, von denen 18 genauer untersucht wurden. In den fünf Fällen wird es nun zu Sanktionen kommen, wie RSI-Direktor Mario Timbal bekannt gab. Kein Fall sei jedoch so gravierend, dass eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses ausgesprochen werden müsse.

Update folgt ...