«Tag der Kranken» 2022 Inspirieren und den Blick auf das Positive richten «Lebe dein Leben»: Unter diesem Motto steht der heutige «Tag der Kranken». Der Trägerverein ruft dazu auf, den Blick auf das Positive zu richten, aktiv aufeinander zuzugehen und sich Gutes zu tun.

Diverse Personen unterstützen den «Tag der Kranken» mit einem persönlichen Statement, darunter auch Bundespräsident Ignazio Cassis. zvg

Der diesjährige «Tag der Kranken» steht ganz im Zeichen von das Leben lieben und leben. Plötzlich eintretende Krisen oder Krankheiten sowie das nahende Lebensende führten oft dazu, dass sich Menschen vertieft mit ihrem Leben und ihren Bedürfnissen auseinandersetzen, schreibt der Trägerverein in einer Mitteilung. Allerdings sei es dann nicht mehr immer möglich, noch das zu leben und zu erleben, was man möchte.

Er will deshalb die Menschen in der Schweiz am heutigen «Tag der Kranken» dazu inspirieren, sich frühzeitig diesen Fragen zu stellen. Auch soll kranken und beeinträchtigen Menschen Mut und Zuversicht geschenkt werden. Der Verein hat deshalb das Motto «Lebe dein Leben» gewählt. Er will dazu anregen, den Blick auf das Positive zu richten sowie kranke und gesunde Menschen ermutigen, aktiv auf andere zuzugehen und sich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Gutes zu tun, wie es weiter heisst.

Denn kranke und beeinträchtige Menschen bräuchten eine gute Betreuung und Unterstützung in der richtigen Umgebung, damit das Leben lebenswert bleibe und Freude mache. Zudem sei die Qualität der Beziehungen zu anderen ein entscheidender Faktor für die Lebensqualität und die Sinnhaftigkeit im Leben. Allerdings ist auch die Liebe zu einem selbst wichtig, «indem man nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst gut sorge, achtsam sei und den Alltag regelmässig entschleunige».

Verschiedene Aktionen in der ganzen Schweiz

Der Tag ist geprägt von zahlreichen Aktionen. Tausende würden sich daran beteiligen – etwa mit Konzerten, mit Besuchs- und Geschenkaktionen in Spitälern und Heimen sowie mit Predigten und Solidaritätsveranstaltungen. Auch Bundespräsident Ignazio Cassis wird zur Bevölkerung sprechen.

Hinter dem Tag der Kranken steht der gleichnamige Trägerverein. Dieser will die Bevölkerung einmal pro Jahr zu einem Thema aus dem Bereich «Gesundheit und Krankheit» sensibilisieren. Mitglieder des Vereins sind unter anderem Patientenorganisationen, Gesundheitsligen, Branchen- und Fachverbände oder die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK). (abi)