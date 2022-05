Tag der Arbeit Linke und Gewerkschaften wollen Demokratie und internationale Zusammenarbeit stärken Der 1. Mai stand ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Die Spitzen von Links-Grün und Gewerkschaften hinterfragten die Rolle der Schweiz im Konflikt und sprachen sich für eine stärkere Zusammenarbeit mit internationalen Partnern aus. Insgesamt verliefen die Kundgebungen friedlich.

Nebst klassischen gewerkschaftlichen wie höhere Renten und Löhne, stand am diesjährigen Tag der Arbeit auch der Ukraine-Krieg im Zentrum der Feierlichkeiten. Keystone

Der 1. Mai stand dieses Mal unter besonderen Vorzeichen. Lautete das Motto im letzten Jahr noch «Zeit für die soziale Wende», standen an den diesjährigen Kundgebungen und Feiern zum Tag der Arbeit «Frieden, Freiheit, Solidarität» im Zentrum – dies gerade auch angesichts des Kriegs in der Ukraine.

«Dieses Land darf sich nicht hinter der Neutralität verstecken», betonte etwa SP-Co-Präsident Cédric Wermuth in seiner Ansprache im bernischen Interlaken. Die militärische Neutralität stelle er nicht in Frage aber es gebe «keine politische und keine moralische Neutralität.» Die Rolle der Schweiz «als sicherer Hafen für Drecksgeschäfte aller Diktatoren weltweit muss jetzt ein Ende haben», forderte Wermuth.

Die Kampfhandlungen in der Ukraine thematisierte auch Pierre-Yves Maillard, der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds. «Freiheit ist kein kulturelles Konstrukt. Sie ist ein universelles Gut», sagte er im Anschluss an die 1.Mai-Kundgebung in Luzern, die bereits am Samstag abgehalten wurde. Maillard betonte dabei die Wichtigkeit der Demokratie für die Gewerkschaften. Wenn Freiheit nur dazu diene, Reiche reicher und Starke stärker zu machen, sei es keine demokratische Freiheit.

Der Waadtländer sprach auch über die steigenden Krankenkassenprämien, den Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern und über die kommende Abstimmung zur Erhöhung des Frauenrentenalters. Angesichts der Teuerung pochte Maillard auf generelle Lohnerhöhungen und bessere Prämienverbilligungen.

Die Aktualität von Bundeskanzler Willy Brandt

In Winterthur zitierte Balthasar Glättli, Präsident der Grünen, in seiner Ansprache den legendären deutschen SPD-Bundeskanzler Willy Brandt und forderte mit Nachdruck, dass die Schweiz und die Welt «mehr Demokratie wagen» müssen.

Das Ende des Friedens dürfe «nicht das Ende der Friedenspolitik sein», so Glättli. «Im Gegenteil. Es muss es der Beginn sein eines neuen Nachdenkens über die Zukunft einer europäischen und globalen Friedensordnung.» Auch wenn ihn als Pazifist die Einsicht plage, «dass Pazifismus heute nicht heissen kann, die Ukraine ohne Waffen Putin zu überlassen.» Diese Waffen dürften jedoch nicht aus der Schweiz kommen, betonte Glättli.

Berset: Demokratie und Zusammenhalt stärken

Auch SP-Bundesrat Alain Berset sieht die Demokratie unter Druck, wie er bei seiner Rede in Münchenbuchsee am Sonntagabend ausführen wird. Die Demokratie stärken könne man dadurch, dass «wir den gesellschaftlichen und regionalen Zusammenhalt nicht nur wortreich beschwören, sondern als ständige Aufgabe begreifen», so Berset gemäss Auszug aus seiner Rede.

Es sei wichtig, dass nun die wichtigsten Themen «gemeinsam angegangen» werden. Und diese sind zahlreich. Der Innenminister nennt unter anderem die materielle Sicherheit im Alter, Lohngleichheit, bezahlbare Gesundheitskosten und die Klimakrise.

Polizisten ziehen positive Bilanz

Die Demonstrationen und Feierlichkeiten an den über 50 Orten in der Schweiz verliefen am diesjährigen 1. Mai grösstenteils friedlich. In Zürich kam es in Vergangenheit immer wieder zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und Mitgliedern der linksautonomen Szene, doch diesmal gingen der offizielle Umzug und die Schlusskundgebung ohne grössere Zwischenfälle über die Bühne.

CH Media Video Unit

Allerdings kam es Entlang der Umzugsroute zu mehreren Farbanschlägen, so die Bilanz der Stadtpolizei. Drei junge Männer, die zu Beginn der Kundgebung auf einen Baukran gestiegen waren und sich gegenüber den Demonstrierenden provokativ verhalten hätten, wurden vorläufig festgenommen.

CH Media Video Unit

Auch in Basel kam es gemäss Polizeiangaben vereinzelt zu Sachbeschädigungen durch Farbanschläge. Nach Ende des offiziellen Umzuges habe sich eine Gruppe zu einer unbewilligten Demonstration abgespalten. (kat/mg/dpo)