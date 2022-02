Der Mini-Frühling kommt Gleich schmilzt uns der Schnee unter den Ski weg: Thermometer klettert auf 18 Grad Sommerfans jubeln, Skifahrer bibbern: Am Freitag wird es warm in der Schweiz. Unterhalb von 2000 Metern geht es dem Schnee kräftig an den Kragen.

Für Skigebiete unter 2000 Metern wird es eng: Am Freitag wird es bis zu 18 Grad warm. Keystone

Es wird warm. Auf bis zu 18 Grad klettert das Thermometer am Freitag. Es werde einer der «mildesten je gemessenen Februartage», schreibt MeteoNews in einem Beitrag. Verantwortlich für den Mini-Frühling sind Tiefdruckgebiete über dem Atlantik, wie Hannes Tobler, von MeteoNews sagt. Diese treiben warme Luft zu uns nach Mitteleuropa. Zusammen mit Sonnenschein und Windeffekten kann am Freitag auf die Jacke verzichtet werden. Verbreitet wird es 15 bis 16 Grad warm. In gewissen Orten dürfte es noch einen Tick wärmer werden.

Ein Hauch Frühsommer im Februar. Klingt ungewöhnlich, ist es aber gar nicht so. «Lange müssen wir nicht zurückgehen, um noch wärmere Februar-Tage zu finden», sagt Tobler. Schon 2021 war es vielerorts fast noch ein bisschen wärmer. «Damals hatten wir vor allem in der Ostschweiz eine starke Föhnlage. So wurden einige Temperaturrekorde geknackt», so der Meteorologe. Heuer liegen die Gründe für den Temperatur-Booster anderswo und der Effekt ist auch ein bisschen schwächer: «Ich denke, dass die 20 Grad wohl eher nicht erreicht werden in der Schweiz. Ganz ausschliessen können wir es aber nicht.»

Dem Schnee geht es an den Kragen

Während die einen die Schneeglöckchen kaum schnell genug spriessen sehen können, graut es den anderen vor dem Tauwetter. Tobler weckt bei den Skifreunden auch keine falschen Hoffnungen: «Unterhalb von 1500 Metern setzt das Wetter dem Schnee stark zu.» Zwar schneie es oberhalb von 2000 Metern auch am Donnerstag noch, aber wegen dem starken Wind werde der wohl «verblasen». Aller Schnee unter 2000 Meter muss sich aufs Schmelzen einstellen.

Sind die Unterlagen auf den Pisten genügend gross, müsse wohl aber auch in tiefer liegenden Skigebieten der Betrieb noch nicht eingestellt werden. «Ab Samstag wird es wieder deutlich kälter», so Tobler. Auch am Montag gibt es in den Alpen nochmals eine ordentliche Ladung Schnee. Im Flachland sei der Winter mit Schnee wohl «eher vorbei», so Tobler. Da sieht es schon eher nach Frühling aus, die Temperaturen bewegen sich nächste Woche um oder nur knapp unter der 10-Grad-Marke.