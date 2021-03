Swissmedic Impfung: Lonza kann in Visp zweiten Produktionsstandort in Betrieb nehmen Lonza hat von der Arzneimittelbehörde Swissmedic die Betriebsbewilligung für einen zweiten Impfstoffproduktionsstandort in Visp erhalten.

Aktiv im Kampf gegen die Pandemie: Die Lonza-Werke in Visp produzieren für Moderna. (Archivbild) Keystone

(wap) Die Bewilligung sei nach einer Inspektion der neuen Anlagen erfolgt, meldete Swissmedic am Montag. An dem neuen Standort sollen Wirkstoffe für die Coronaimpfung des amerikanischen Herstellers Moderna produziert werden. Bereits im Januar hatte Swissmedic einen ersten Produktionsstandort in Visp freigegeben. Im nun bewilligten Standort sei eine Produktionslinie bereits in Betrieb. Zwei weitere Linien sollten bald folgen, so die Mitteilung.