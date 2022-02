Sturmschäden Zerstörung nach Zyklon Batsirai: Schweiz sendet Hilfe nach Madagaskar Madagaskar wurde hart von einem Tropensturm getroffen. Die Schweiz schickt zur Hilfe ein Expertenteam und Material für die Trinkwasser-Versorgung.

Sturm Batsirai brachte Sturmböen und sintflutartige Regenfälle. Keystone

Sturmböen von über 200 km/h und sintflutartige Regenfälle: Am Samstagabend traf Zyklon Batsirai auf Festland und verursachte grosse Schäden. Angesichts des Ausmasses der Katastrophe entsendet die Schweiz ein fünfköpfiges Team des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Montag mitteilte.

Die Experten flogen bereits am Sonntag ab und sollen vor Ort die Hilfsaktion der NGO Medair unterstützen. In den nächsten Tagen sollen dann zwei Tonnen Material folgen. Diese Lieferung besteht vor allem aus Anlagen für die Analyse, Desinfektion und Verteilung von Trinkwasser. Ausserdem hat das EDA in einem ersten Schritt 300'000 Franken zur Unterstützung der Nothilfe bereitgestellt, wie es weiter heisst. (agl/abi)