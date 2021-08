Studie So wird die externe Kinderbetreuung in der Schweiz bezahlbar Die institutionelle Kinderbetreuung in der Schweiz ist teuer. Zudem ist das Angebot nicht überall gleich gut verfügbar. 18 Empfehlungen sollen die Situation verbessern.

Dank 18 Empfehlungen soll es für alle Kinder eine qualitativ gute Betreuung geben, die von allen Eltern bezahlbar ist. (Symbolbild)

Die eidgenössische Kommission für Familienfragen (EKFF) hat die institutionelle Kinderbetreuung in der Schweiz untersucht und eine Bestandesaufnahme gemacht. Dabei deckte sie verschiedene Defizite auf und kommt zum Schluss: «Der Wohnort entscheidet, ob qualitativ gute Kinderbetreuung verfügbar und bezahlbar ist.» Das teilte die Kommission am Dienstag mit.

In der Schweiz seien die Tarife und damit auch die finanzielle Belastung der Eltern je nach Wohnort und den dort geltenden Regeln für die Betreuung in Kindertagesstätten, Tagesfamilienorganisationen und schulergänzenden Angeboten sehr unterschiedlich. Gemäss EKFF sind sie gesamthaft gesehen im Vergleich zu europäischen Ländern sogar «sehr hoch». Gleichzeitig gibt es grosse Schwankungen bei der Angebotsdichte und bei den Qualitätsvorgaben. Diese schweizweit vielfältigen strukturellen Rahmenbedingungen würden zu ungleichen Bildungs- und Entwicklungschancen der Kinder führen.

Als Gründe dafür führt die Kommission unterschiedliche Mitfinanzierungshöhen durch die öffentliche Hand und von Dritten an. Die föderalen Zuständigkeiten auf kantonaler und Gemeindeebene, fehlende nationale Qualitätsrichtwerte und die Zuordnung der Thematik je nach Alter der Kinder auf verschiedene Behörden sind weitere Gründe.

18 Empfehlungen an Politik und Behörden

Die EKFF hat deshalb 18 Empfehlungen an Politik und Behörden formuliert – sieben auf nationaler Ebene, elf richten sich an die Kantone und Gemeinden. Sie sollen helfen, dass künftig für alle Kinder in der Schweiz eine qualitativ gute Kinderbetreuung verfügbar ist, die von allen Eltern bezahlt werden kann.

So soll beispielsweise ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im Gesetz verankert werden. Auch soll es einen nationalen Rahmen für die Betreuungsqualität geben und die Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung dem Bildungsbereich zugeordnet werden. Weitere sollen die Familiengrösse bei der Tariffestlegung berücksichtigt werden und die finanzielle Belastung proportional am Familienbudget ausgerichtet werden. Eine Empfehlung befasst sich mit der finanziellen Entlastung der Einelternhaushalte. Auch sollen Betreuungsangebote und -formen gleichwertig subventioniert werden.