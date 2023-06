Studie So lange müssen Sie in Ihrem Kanton arbeiten, bis die Steuern abbezahlt sind In ihrem «Tax Monitor Schweiz» hat die Credit Suisse berechnet, wann der «Tax Independence Day» begangen werden kann. Die kantonalen Unterschiede sind gross.

In Wollerau (SZ) sind die Steuersätze besonders attraktiv für Wohlhabende. Keystone

Wer im Kanton Neuenburg lebt, der arbeitet deutlich länger für die Staatskasse als eine Zugerin. Die Credit Suisse, eben erst mit viel Steuergeld vor dem Totaluntergang gerettet, hat ausgerechnet, wann in welchen Kantonen der «Tax Independence Day» begehen werden kann. Also jener Tag, an dem rein theoretisch alle Steuern und Sozialabgaben bezahlt wären, wenn man ab dem 1. Januar sein Einkommen ausschliesslich dafür verwendet hätte.

Bei einem doppelverdienenden Ehepaar im Kanton Zug ist dieser «Steuer-Freiheitstag» am 20. Februar, in Neuenburg dagegen erst am 10. April. Dabei geht die CS von einem Bruttoeinkommen von 150'000 Franken und einem Reinvermögen von 200'000 Franken aus. Auf den weiteren Spitzenplätzen landen die klassischen Steuersparkantone Schwyz und Nidwalden, am Ende der Rangliste figurieren auch noch Bern und Waadt.

Gemeinden in Schwyz und Luzern auf den Spitzenplätzen

Ganz allgemein berichtet die CS von einer merklichen Abflachung des Steuerwettbewerbs zwischen den Kantonen. Bei den juristischen Personen besetzen unverändert Nidwalden, Zug und Appenzell-Innerrhoden das Steuerpodest, während es bei den natürlichen Personen weiterhin von Zug, Schwyz und Nidwalden gehalten wird. Den grössten Sprung nach vorne hat in beiden Kategorien Basel-Landschaft gemacht, wie die CS schreibt. Der Kanton bleibt aber insgesamt im hinteren Drittel.

Neben dem Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen gibt es auch einen zwischen den Gemeinden. Wollerau, Freienbach und Feusisberg (alle im Bezirk Höfe im Kanton Schwyz) und Meggen (Luzern) bilden dabei die Wunschwohnorte vieler Steueroptimierer mit dem nötigen Kleingeld.

Auch für die kommenden Jahre erwartet die CS wenig Bewegung im Steuerwettbewerb. Aber auch keinen Stillstand: «In den kommenden Jahren dürfte es wegen der vielerorts schrittweisen Anpassungen der Unternehmensbesteuerung zu weiteren kleineren Verschiebungen im Steuerranking kommen»