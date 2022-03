Studie Fehlende Routine in den Spitälern: 270 Todesfälle könnten verhindert werden Weil es in vielen Schweizer Spitälern an Routine mangelt, gibt es gemäss einer Studie jährlich 270 unnötige Todesfälle. Die Mindestfallzahlen für Operationen sind demnach zu tief angesetzt.

Laut der neuen Studie könnte eine grössere Routine in den Spitälern zahlreiche Todesfälle verhindern. (Symbolbild) Keystone

Übung macht den Meister. Das gilt auch am Skalpell. Ärztinnen und Ärzte, die eine bestimmte Operation regelmässig durchführen, erzielen bessere Behandlungsergebnisse. Die Schweizer Spitäler richten sich dabei nach sogenannten Mindestfallzahlen, welche sich je nach Eingriff unterscheiden. Eine neue Studie legt nun nahe, dass die Anforderungen der Spitäler gemessen an der Praxis deutlich zu tief angesetzt sind.

Autor Daniel Zahnd, der die Studie im Auftrag des Versicherers Groupe Mutuel durchführte, analysierte 258 Datensätze von Akutspitälern, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Er wollte herausfinden, wie viel Routine es bei verschiedenen Eingriffen für eine mindestens durchschnittliche Behandlungsqualität braucht. Die errechneten Zahlen verglich er dann mit der Praxis in den Spitälern. Diese orientieren sich an Mindestfallzahlen, die aus Literaturanalysen hergeleitet wurden.

Errechnete Zahlen teils weit von der Realität entfernt

Dabei haben sich grosse Unterschiede gezeigt. «Bloss ein geringer Teil der Spitäler erreicht die von der vorliegenden Studie berechneten Mindestfallzahlen», heisst es in der Mitteilung weiter. Es seien vor allem Regional- und Bezirksspitäler, welche die Fallzahlen nicht erreichten. Die Studie kommt zum Schluss, dass bei Einhaltung der errechneten Mindestzahlen jährlich mehr als 270 Todesfälle verhindert werden könnten – untersucht wurde dabei der Zusammenhang zwischen der Routine der Ärzte und dem Sterberisiko der Patienten.

Eine grosse Diskrepanz zwischen den Zahlen aus der Studie und denjenigen aus der Praxis zeigt sich beispielsweise bei der Operation zur Entfernung der Harnblase. Empfiehlt die entsprechende Spitalplanungs-Leistungsgruppe nur mindestens zehn Operationen pro Jahr, sind gemäss Berechnungen 26 nötig, um eine «mindestens durchschnittliche» Behandlungsqualität zu gewährleisten. Dies ist nur in drei der untersuchten 43 Spitälern der Fall.

Autor spricht sich für strukturelle Reformen aus

Bei Hüft- und Kniegelenkersatz fordert die Spitalplanung ein Minimum von 50 Behandlungen pro Jahr. Die Werte der Studie liegen beim Hüftgelenk-Ersatz bei mindestens 303 und beim Kniegelenkersatz bei 225 pro Jahr. Bei einem Herzinfarkt kommt die Studie auf 352 Eingriffe im Jahr, nur 14 Prozent der Spitäler erreichen diesen Wert. Ungefähr gleich hoch sind die Zahlen einzig beim Eingriff zur Entfernung der Bauchspeicheldrüse. Auch hier erreichen aber nur sieben von 31 Spitälern die geforderten 29 Eingriffe im Jahr.

«Das Problem ist grösser als bisher angenommen wurde», sagt Studienautor Zahnd. Aufgrund der grossen Unterschiede sei es wünschenswert, die strukturellen Reformen im Spitalbereich voranzutreiben. Laut Thomas Boyer, CEO der Groupe Mutuel, braucht es zudem «weitere qualitätsfördernde und patientenorientierte Massnahmen».