Stromversorgung Schlüsselenergie: Greenpeace fordert massiven Ausbau der Photovoltaik um die Pariser Klimaziele einzuhalten Mit einem massiven Ausbau der Photovoltaik kann die Schweiz laut einem Greenpeace-Szenario die Klimaziele noch erreichen und gleichzeitig die drohenden Probleme bei der Stromversorgung lösen.

Solarstrom soll laut Greenpeace im künftigen Strommix der Schweiz eine grössere Rolle spielen als Wasserkraft. (Symbolbild) Keystone

Die Solarenergie ist der Schlüssel für die Strom-Probleme der Schweiz. Wie Greenpeace am Dienstag an einer Medienkonferenz darlegte, kann ein massiver Ausbau der Photovoltaik Atomstrom und fossile Energien überflüssig machen. Die Umweltorganisation fordert darum vom Parlament einen «Solar-Sprint»: Bis im Jahr 2035 soll die Schweiz mehr als doppelt soviel Strom mit erneuerbaren Energien produzieren als bisher vorgesehen ist.

«Die Greenpeace-Szenarien zeigen, dass eine Atomstrom- und CO2-freie Energieversorgung hierzulande möglich und erschwinglich ist», heisst es im Bericht der Umweltorganisation. «Wir müssen jetzt Wege finden, um die Emissionen stärker abzusenken», sagte Georg Klingler, Energie- und Klimaexperte bei Greenpeace Schweiz, an einer Medienkonferenz. Um die Pariser Klimaziele einzuhalten und gleichzeitig die Versorgungssicherheit in der Schweiz zu gewährleisten, müsse der Solar-Ausbau gemäss dem Szenario der Umweltorganisation bereits bis 2025 massiv auf über 12 Terawattstunden ausgebaut werden. Fünf Jahre später soll die Produktion dann bereits bei 30 Terawattstunden liegen.

Ausbau würde Stromlücken im Winter schliessen

So liessen sich bis 2030 die energiebedingten CO2-Emissionen der Schweiz um 60 Prozent und bis 2035 um 90 Prozent senken im Vergleich zu 1990, schreibt Greenpeace weiter. «Damit sind wir mit unserem Vorschlag 15 Jahre schneller als der Bund», sagte Georg Klingler. Im Endausbau 2050 werde die Photovoltaik laut dem Szenario schliesslich mehr zur Energieversorgung beitragen als die Wasserkraft. Der Umbau des Schweizer Energiesektors kann laut dem Szenario mit einer maximalen Laufzeit der Atomkraftwerke von 45 Jahren gemeistert werden.

Im Vergleich zu den Nachbarländern habe die Schweiz die besten Voraussetzungen für die Energiewende, sagte Sven Teske von der University of Technology in Sydney, der an der Erstellung des Greenpeace-Szenarios beteiligt war. Dies wegen dem bereits sehr hohen Anteil an Wasserkraft und den Speicherkraftwerken in den Alpen. «Bis 2045 kann der gesamte Energiebedarf der Schweiz zu 100 Prozent aus lokaler Erzeugung mit erneuerbarer Energie gedeckt werden», sagte Sven Teske. An Potenzial für den Solar-Ausbau mangele es in der Schweiz nicht.

Ausbaukosten: 3,5 Milliarden Franken pro Jahr

Der Ausbau der Photovoltaik sichere auch die Stromversorgung im Winter, schreibt Greenpeace weiter. Die aktuell diskutierten Versorgungsdefizite sind laut Klingler darauf zurückzuführen, dass «die Schweiz bislang den Ausbau der erneuerbaren Energien verschlafen hat». Eine ausgebaute Produktion würde es dagegen laut dem Greenpeace-Mann erlauben, mit den Überschüssen des Sommers in der Schweiz Energieträger herzustellen, welche heute vollständig importiert werden.

Der starke Photovoltaik-Ausbau, den das Greenpeace-Szenario vorsieht, würde laut dem Bericht bis 2050 Mehrkosten von 105 Milliarden Franken verursachen. «Das sind rund 3.5 Milliarden Franken pro Jahr und entspricht nicht einmal der Hälfte des Betrags, der in den letzten zehn Jahren jährlich für Erdöl- und Erdgas ausgegeben wurde», schreibt die Umweltorganisation. Gleichzeitig würden gemäss dem Szenario rund 30’000 neue Arbeitsplätze im Cleantech-Bereich geschaffen.

Ständerat soll Ausbau-Ziel erhöhen

In den nächsten Tagen diskutiert die Umweltkommission des Ständerates die Revision des Energie- und des Stromversorgungsgesetzes. Greenpeace fordert, dass im Energiegesetz das Ausbauziel für die erneuerbaren Energien – mit Ausnahme der Wasserkraft – deutlich höher sein muss als vom Bundesrat vorgeschlagen. «Wir werden das nicht hinbekommen, wenn die Politik hier nicht einen Impuls setzt», sagte Georg Klingler. Dies sei aber möglich, wie das Beispiel Bayern bereits gezeigt habe. So könne ein erhöhter Einspeisetarif zu einem rascheren Ausbau beitragen.

Das neue Gesamtenergieszenario von Greenpeace Schweiz wurde von Expertinnen der australischen University of Technology erarbeitet. Es basiert auf dem neuesten Wissensstand des Weltklimarats IPCC.