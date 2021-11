Strassenverkehr Ohne Gutachten: Bundesrat will Einführung von Tempo-30-Zonen erleichtern Auf siedlungsorientierten Strassen sollen Tempo-30-Zonen künftig einfacher eingeführt werden können. Der Bundesrat hat eine Revision angestossen.

Die Stadt Zürich will flächendeckend Tempo 30 einführen. Eine Warntafel macht auf das geänderte Tempo aufmerksam. (Symbolbild) Keystone

Tempo-30-Zonen sind auf dem Vormarsch – vor allem in Städten. Zürich etwa bezeichnet Tempo 30 als «eine der effektivsten und kostengünstigsten Lärmschutzmassnahmen». Bereits heute gilt auf 330 von 673 Kilometern der Stadtzürcher Strassen Tempo 30 – insbesondere in Wohnquartieren. Im Sommer gab der Stadtrat bekannt, die Temporeduktionen flächendeckend einführen zu wollen. Dies würde allerdings auch den ÖV ausbremsen. Die Pläne des Stadtrats stossen beim Regierungsrat und bei bürgerlichen Politikern auf Widerstand.

Nun sorgt der Bundesrat für weiteres Konfliktpotenzial zwischen Städten und Kantonen: Er will ein einfacheres Verfahren, um Tempo-30-Zonen einzuführen. Dazu hat er am Mittwoch eine Vernehmlassung gestartet. Diese läuft bis am 25. Februar, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilte.

Verzicht auf ein Gutachten

Der Bundesrat schlägt vor, dass die Gemeinden Tempo-30-Zonen auf siedlungsorientierten Strassen – wie Quartierstrassen – künftig ohne Gutachten anordnen können. Auch erweitert er die Grundlagen für eine Temporeduktion: Heute kann diese nur angeordnet werden, um besondere Gefahren im Strassenverkehr und übermässige Umweltbelastungen zu reduzieren oder um den Verkehrsfluss zu verbessern. Künftig soll es auch aus «weiteren in den örtlichen Verhältnissen liegenden Gründen» möglich sein. Allerdings soll die Anordnung weiterhin verfügt und veröffentlicht werden.

Auf den verkehrsorientierten Strassen soll dagegen innerorts nach wie vor grundsätzlich Tempo 50 gelten. Und der Bundesrat will an den heutigen Voraussetzungen für Geschwindigkeitsreduktionen festhalten. Damit werde sichergestellt, dass die Funktionen des übergeordneten Verkehrsnetzes nicht gefährdet würden und der Verkehr auf diesem übergeordneten Netz bleibe, heisst es weiter.

Ausserdem möchte der Bundesrat «Carpooling» weiter fördern. Sein Vorschlag: Das Symbol «Mitfahrgemeinschaften», das ein Auto mit mehreren Insassen zeigt, soll in die Signalisationsverordnung aufgenommen werden. Damit könnten Fahrgemeinschaften von signalisierten Beschränkungen wie Fahrverboten ausgenommen werden.