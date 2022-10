Strassentransport Nutzfahrzeugverband will nichts wissen von der Chauffeurinitiative Mit einer Initiative will der Verband Routiers Suisse angemessene Arbeitsbedingungen für Chauffeure in der Verfassung verankern. Die Fuhrhalter haben dem Anliegen an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung nun eine deutliche Abfuhr erteilt.

Die Fuhrhalter lehnen die Initiative der Chauffeure einstimmig ab. (Symbolbild) Keystone

Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband Astag beteiligt sich nicht an der Unterschriftensammlung für die «Chauffeurinitiaitve» des Verbands Routiers Suisse (LRS). Diese will «angemessene Arbeitsbedingungen für Chauffeusen und Chauffeure» in der Bundesverfassung verankern. Die Astag lehnt dies ab – und beschloss an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung in Bern am Mittwoch auch gleich noch einstimmig die Nein-Parole für den Fall, dass die Initiative dennoch zustande kommen sollte.

Die Löhne im Schweizer Strassentransportgewerbe seien mit durchschnittlich über 5'500 Franken pro Monat bereits heute fair und angemessen, so die Begründung. Schweizweit verbindliche Lohnvorgaben durch den Bund seien nicht im Interesse der Branche. «Staatliche Eingriffe führen zu einer Lohnangleichung nach unten», sagte Astag-Zentralpräsident Thierry Burkart laut einer Astag-Mitteilung an der Versammlung.

«Viel wichtiger ist die gezielte Nachwuchsförderung», schreibt der Verband in seiner Mitteilung. Hier leiste die Initiative einen Bärendienst, so die Kritik der Astag: «Der Fahrerberuf wird zu Unrecht viel schlechter dargestellt, als er in Wirklichkeit ist.» LRS hatte als Vertretung der Fahrer zum ungewöhnlichen Mittel der Volksinitiative gegriffen, weil bisher alle Verhandlungen über einen Gesamtarbeitsvertrag gescheitert sind. Vorbild ist die am 28. November 2021 angenommene Pflegeinitiative. (wap)