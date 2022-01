Reduktion des Strassenlärms Wie Zürich und Lausanne: Genf setzt in der Innenstadt auf Tempo 30 Genf ändert sein Tempo-Regime: Neu gilt in der Innenstadt Tempo 30. Und auf Hauptverkehrsachsen variiert die Geschwindigkeit je nach Uhrzeit. Das soll den Strassenlärm reduzieren.

Genf will – wie viele andere Städte – mit Temporeduktionen die Lärmbelastung der Bevölkerung reduzieren. (Symbolbild) Keystone

Jede vierte Genferin und jeder vierte Genfer leidet unter Strassenlärm – trotz verschiedener Massnahmen in den vergangenen 20 Jahren. Nun will das kantonale Infrastrukturdepartement eine neue Strategie umsetzen, um diesen Strassenlärm effektiver zu bekämpfen. Dazu gehören auch Geschwindigkeitsbegrenzungen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die neue Strategie soll schrittweise ab dem Frühjahr umgesetzt werden – vorausgesetzt, es gibt dagegen keine Beschwerden.

Konkret soll in der Innenstadt, dem sogenannten Hyperzentrum, am Tag und in der Nacht neu Tempo 30 gelten. Im erweiterten Zentrum gilt auf den Hauptverkehrsachsen in der Nacht ebenfalls eine Beschränkung von 30 km/h, während sie am Tag weiterhin mit 50 km/h befahren werden dürfen. Im sich ausdehnenden Stadtgürtel gelte weiterhin generell Tempo 50 – auf besonders lauten Streckenabschnitten kann das Tempo nachts aber ebenfalls auf 30 km/h beschränkt werden. Die anderen kantonalen Hauptverkehrsachsen dagegen werden nachts künftig je nach Lärmemission unterschiedlich behandelt.

Spezielle Lösungen für Blaulichtorganisationen

Staatsanwaltschaft, Kantonspolizei, Feuerwehr und Rettungsdienste äusserten in einer Vernehmlassung spezifische Bedürfnisse, für die gemäss dem Kanton Genf pragmatische Lösungen gefunden werden konnten. So sollen Fahrten von Rettungsfahrzeugen im Einsatz nicht gebremst werden. Ausserdem sieht Strategie vor, dass beispielsweise die Prioritäten an Ampeln geändert werden, um den öffentlichen Verkehr zu verbessern. Zudem weist der Kanton darauf hin, dass eine reduzierte Geschwindigkeit des motorisierten Individualverkehrs auch die Unfallzahlen senkt. Dies wiederum verringere Staus, die auch den ÖV beeinträchtigen.

Hintergrund der neuen Strategie des Kantons Genf ist eine Konsultation vom vergangenen Jahr, bei der sich Vertreter der Zivilgesellschaft, der Parteien und die Gemeinden äussern konnten. Dabei sprachen sich 80 Prozent dafür aus, das Tempo-Regime zu ändern. Auch andere Westschweizer Städte kennen Tempo 30 in dicht besiedelten Gebieten bereits – etwa Freiburg oder Lausanne. Letztere hat im vergangenen Herbst zudem als erste Stadt der Schweiz nach einem erfolgreichen Versuch flächendeckend nachts Tempo 30 eingeführt.

In der Deutschschweiz geht Zürich voran

Ennet dem Röstigraben sorgt vor allem ein Entscheid der Stadt Zürich seit Monaten für hitzige Diskussionen: Auf den Strassen der Limmatstadt soll bis 2030 weitgehend Tempo 30 eingeführt werden. Das hatte die Stadtregierung im vergangenen Sommer beschlossen. Damit möchte sie die Bevölkerung in erster Linie vor übermässigem Strassenlärm schützen. Das passt aber dem Kanton, Wirtschaftsverbänden und bürgerlichen Parteien gar nicht. Sie haben dagegen bereits Vorstösse, Beschwerden und Volksinitiativen angekündigt.

Zuletzt hat der TCS mit Verbündeten in Städten ein «differenziertes Geschwindigkeitsregime» gefordert. Er wehrte sich vergangene Woche gegen eine flächendeckende Einführung von Tempo 30. Vielmehr sei wichtig, dass die «Hierarchie des Strassennetzes» auch in den Städten eingehalten werde. Die Lärmliga wiederum bezeichnet eine Temporeduktion gleichentags als «erprobtes, nachgewiesenermassen effektives Mittel zur Verminderung der Lärmbelastung».