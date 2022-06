Stimmgeheimnis Dank Abstimmungsschablonen: Sehbehinderte sollen geheim abstimmen können Ihre Stimmzettel konnten sehbehinderte Menschen bislang nicht alleine ausfüllen. Mit einem einfachen Hilfsmittel soll sich das ändern – so will es nach dem Bundesrat nun auch der Nationalrat.

Dank Abstimmungsschablonen können sehbehinderte Menschen die Stimmzettel selbst ausfüllen. SZ Blind

Es gehört zu den demokratischen Grundrechten, dass die eigene Stimme anonym und geheim abgegeben werden kann. Doch das gilt bisher nur eingeschränkt für Menschen mit einer Sehbehinderung. Sie sind beim Ausfüllen des Stimmzettels auf Hilfe angewiesen, wodurch die Stimmabgabe zwangsläufig nicht geheim ist. Zudem müssen sie der Person vertrauen, dass ihre Stimme korrekt übertragen wird.

Das soll sich nun ändern. Der Nationalrat hat am Dienstag eine Motion der Staatspolitischen Kommission stillschweigend angenommen, welche den Einsatz von sogenannten Abstimmungsschablonen fordert. In diese kann der Stimmzettel hineingelegt werden, sodass nur noch das Feld für die Stimmabgabe frei bleibt. Damit ist es sehbehinderten Menschen möglich, den Stimmzettel selbstständig auszufüllen.

Bis zu 100'000 Menschen könnten von den Schablonen profitieren

Es sei eine «einfache und pragmatische Lösung», die nun möglichst schnell eingeführt werden solle, hiess es von der Staatspolitischen Kommission. Sie geht davon aus, dass rund 80’000 bis 100’000 Betroffene die Abstimmungsschablonen nutzen werden. Diese wurden vom Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen entwickelt und kosten zwischen 35 und 50 Franken.

Auch der Bundesrat unterstützt die Motion. Gemäss einer Stellungnahme vom April ist er bereit, «in Absprache mit den Kantonen und den betroffenen Organisationen die Voraussetzungen für den Einsatz von Abstimmungsschablonen zu schaffen und deren Finanzierung zu prüfen».

Dafür müssen die Stimmzettel technisch angepasst und national vereinheitlicht werden. Besondere Herausforderungen stellen sich in Kantonen und Gemeinden, in denen die Stimmen elektronisch ausgezählt werden (E-Counting). Da dort eigene Stimmzettel eingesetzt werden, brauche es eine Anpassung der rechtlichen Grundlagen auf Bundesebene, um auch diese zum Einsatz der Schablonen zu verpflichten, so der Bundesrat. (aka)