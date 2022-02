St.Galler Rheintal Illegale Grenzübertritte von Afghanen: Wien und Bern wollen neues Abkommen Weil weiterhin Tausende Afghanen auf ihrer Reise quer durch Europa im Rheintal illegal die Grenze überqueren, wollen die Schweiz und Österreich ihr bilaterales Rückübernahmeabkommen überarbeiten.

Seit Monaten queren täglich Dutzende Afghanen im St. Galler Rheintal illegal die Grenze. Nun wollen Wien und Bern das Problem angehen. Keystone

Das aktuelle Abkommen zwischen den beiden Ländern und Liechtenstein stammt aus dem Jahr 2001. Dieses sei «veraltet», sagte Karin Keller-Sutter am Dienstag in Wien vor den Medien. Die Schweizer Justizministerin hat sich laut eigenen Angaben bei einem Arbeitsbesuch mit Innenminister Gerhard Karner auf einen Prozess einigen können, wie das bilaterale Rückübernahmeabkommen an aktuelle Herausforderungen angepasst werden kann. Details nannte Keller-Sutter zwar nicht. Doch sei die Absicht auf beiden Seiten vorhanden, die sogenannte Sekundärmigration verstärkt zu bekämpfen. Und auch die gemeinsamen Polizeipatrouillen an der Schweizer Ostgrenze sollen weitergeführt werden, schreibt das Justizdepartement in Bern gleichentags in einer Mitteilung.

Tausende Afghanen sind laut Karin Keller-Sutter im vergangenen Jahr an der Schweizer Ostgrenze illegal in die Schweiz eingereist. Nur 160 hätten danach hierzulande einen Asylantrag gestellt, zitierte die österreichische Nachrichtenagentur APA am Dienstag die Schweizer Justizministerin. Die meist jungen Männer oder gar Minderjährigen wollten nämlich nicht hier bleiben. Ihr Zielland sei vielmehr Frankreich oder Grossbritannien. Und festhalten könne man sie auch nicht, sagte Keller-Sutter. Überdies sei das bestehende Abkommen für die Rückübernahme «relativ kompliziert».

Zur Beschleunigung der Verfahren hat der Kanton St.Gallen Anfang Jahr in Buchs ein provisorisches Bearbeitungszentrum eingerichtet. Seither sind dort schon über 700 Verfahren innert Tagesfrist abgewickelt worden.

Nächster Zwischenschritt: EU-Gespräche in Lille

Karin Keller-Sutter fordert für Neuverhandlungen des bilateralen Abkommens, «dass schnellere Rückführungen von Migranten in einen Nachbarstaat möglich sein könnten, nämlich innerhalb von 24 Stunden». Ein sogenanntes Dublin-Verfahren dauert derzeit Wochen. Bis dann seien die allermeisten jungen Afghanen nämlich jeweils bereits untergetaucht und hätten die Schweiz in der Regel westwärts bereits verlassen.

Zudem sicherte Keller-Sutter dem österreichischen Innenminister Karner ihre Unterstützung zu bei dessen Engagement zur europaweiten Bekämpfung der illegalen Migration und der Sekundärmigration. Von Mittwoch bis Freitag werden sich die europäischen Justiz- und Innenminister unter anderem dazu in Lille (F) beraten. Keller-Sutter wird ebenfalls an das informelle Treffen reisen.