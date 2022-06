Steuern Höhere Steuerabzüge bei Prämien: Bundesrat warnt vor Mindereinnahmen Die Abzüge für Krankenkassenprämien bei der direkten Bundessteuer sollen erhöht werden. Das schlägt der Bundesrat vor – wenn auch widerwillig. Er ist besorgt über die Mindereinnahmen.

Mit höheren Abzügen möchte das Parlament die steigende Prämienlast lindern. Keystone

Den Auftrag hat der Bundesrat vom Parlament gefasst. National- und Ständerat hatten ihn mit einer Motion beauftragt, die Pauschalabzüge bei der direkten Bundessteuer zu erhöhen. Der Waadtländer SVP-Nationalrat Jean-Pierre Grin wollte damit den steigenden Krankenkassenprämien entgegenwirken. Am Mittwoch hat der Bundesrat die Botschaft zur Gesetzesrevision präsentiert, wie die Eidgenössische Steuerverwaltung in einer Mitteilung schreibt.

Konkret möchte die Landesregierung die Abzüge für Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien wie folgt erhöhen: Für Alleinstehende soll der maximale Abzug von 1700 auf 3000 Franken angehoben werden; für Ehepaare steigt er von 3500 auf 6000 Franken und für ein Kind oder eine unterstützungsbedürftige Person sind es neu 1200 statt wie bisher 700 Franken.

In der Vernehmlassung war das Ansinnen auf Zustimmung gestossen. Trotzdem ist der Bundesrat nicht glücklich über die Reform. In Anbetracht der finanziellen Situation von Bund und Kantonen sei er «besorgt» über die fiskalischen Mindereinnahmen. Die Vorlage führe bei der direkten Bundessteuer zu geschätzten Mindereinnahmen von 400 Millionen Franken pro Jahr. Davon entfällt der Löwenanteil mit 315 Millionen Franken auf die Bundeskasse. Nun ist das Parlament am Zug. (rwa)