Steuerabkommen Bundesrat gibt grünes Licht für Grenzgängerabkommen mit Italien Der Bundesrat hat die Botschaft zum neuen Grenzgängerabkommen mit Italien verabschiedet. Mit dem neuen Abkommen behält die Schweiz künftig 80 Prozent der Quellensteuern der Grenzgänger.

Das Abkommen verbessert laut dem Bundesrat die aktuelle Regelung der Besteuerung von Grenzgängern. (Symbolbild) Keystone

Ende 2020 kam nach jahrelangen Verhandlungen die erlösende Meldung: Das neue Grenzgängerabkommen zwischen der Schweiz und Italien ist unter Dach und Fach. Noch müssen aber die Parlamente der beiden Länder das Abkommen genehmigen. Nun hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom Mittwoch einen ersten Schritt gemacht und die entsprechende Botschaft verabschiedet, wie das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) mitteilte.

Mit dem neuen Abkommen behält die Schweiz 80 Prozent der regulären Quellensteuer auf dem Einkommen von Grenzgängern, die ab dem Inkrafttreten des Abkommens neu in der Schweiz arbeiten. Sie werden auch in Italien ordentlich besteuert. Eine Doppelbesteuerung wird jedoch vermieden, in dem die in der Schweiz bezahlte Quellensteuer abgezogen wird. Für die neuen Grenzgänger steigt jedoch unter dem Strich die Steuerlast, da die Steuerbelastung in Italien wesentlich höher ist als in der Schweiz.

Für den Bundesrat ist klar: Das Abkommen verbessere die aktuelle Regelung der Besteuerung von Grenzgängerinnen und Grenzgängern deutlich und trage zum Erhalt der guten bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern bei, wie es weiter heisst.

Italien bekommt finanziellen Ausgleich

Für Grenzgänger, die zwischen dem 31. Dezember 2018 und dem Inkrafttreten des neuen Abkommens in den Kantonen Graubünden, Tessin oder Wallis arbeiten oder gearbeitet haben, gilt eine Übergangsregelung, wie es weiter heisst. Sie werden weiterhin ausschliesslich in der Schweiz besteuert. Dafür erhalten die italienischen Grenzgemeinden von der Schweiz bis zum Ende des Steuerjahres 2033 einen finanziellen Ausgleich. Dieser beträgt 40 Prozent der von der Schweiz erhobenen Quellensteuer. Danach kann die Schweiz das ganze Steueraufkommen behalten.

Grenzgänger sind Arbeitnehmende, die weniger als 20 Kilometer von der Grenze entfernt wohnen und täglich nach Hause zurückkehren. Aktuell arbeiten in der Schweiz gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) rund 82'000 italienische Grenzgängerinnen und -gänger.

Die Gespräche zwischen Italien und der Schweiz gestalteten sich schwierig. Weil man sich nicht einigen konnte, wurde beispielsweise das Abkommen in seiner 2015 paraphierten Form nicht unterzeichnet und verstaubte in der Schublade. Die Gespräche ruhten und wurden erst 2020 wieder aufgenommen. Das aktuell noch gültige Grenzgängerabkommen aus dem Jahr 1974 sieht vor, dass Grenzgänger nur in der Schweiz besteuert werden. Allerdings stehen Italien knapp 40 Prozent der Quellensteuern zu.