Sterbebegleitung Weiterer Anstieg: Über 1100 Menschen wählen Freitod mit Exit Die Sterbehilfe-Organisation Exit hat im vergangenen Jahr 1125 Menschen in den Tod begleitet. Die Zahl der Mitglieder stieg derweil auf Rekordhöhe an.

Exit begleitete im vergangenen Jahr über 1100 Menschen in den Tod. Keystone

Die Option der Freitodbegleitung bleibe ein starkes Bedürfnis in der Schweizer Bevölkerung, teilte der Verein Exit Deutsche Schweiz am Freitag mit. So hat die Organisation im vergangenen Jahr 1125 Mitglieder in den Tod begleitet. Das sind 15 Prozent mehr als 2021 und 23 Prozent mehr als 2020. Wie es weiter heisst, wurden bei 1567 Patientinnen und Patienten im Zuge der Beratungen vertiefte Abklärungen für eine Freitodhilfe vorgenommen.

Als Gründe für die Zunahme der Freitodbegleitung nennt Exit unter anderem die immer älter werdende Gesellschaft «mit der Folge schwer einschränkender Krankheiten oder Behinderungen». Das Durchschnittsalter ist denn auch im vergangenen Jahr um 1,4 Jahre gestiegen und lag bei 79,6 Jahren. Bei 37 Prozent der Erkrankten lag ein terminales Krebsleiden vor. Zudem hätten sich immer mehr alte Menschen mit multiplen Beschwerden beziehungsweise Erkrankungen für den selbstbestimmten Tod entschieden.

Institutionen gewähren immer häufiger Zugang

76 Prozent der von Exit unterstützten Freitodbegleitungen fanden in privaten Räumlichkeiten statt, wie es weiter heisst. Zudem steige die Zahl in Alters- und Pflegeheimen stetig an: von 15 Prozent im Vorjahr auf 18,6 Prozent im Jahr 2022. Der Grund für den Anstieg: Immer mehr Institutionen würden den Sterbehilfeorganisationen Zugang gewähren. Im vergangenen Jahr hat sich beispielsweise auch die Walliser Stimmbevölkerung dafür ausgesprochen.

Der Verein verzeichnete zudem einen weiteren Mitgliederzuwachs und zählt nun erstmals über 150'000 Mitglieder. Und der Trend halte weiter an: Alleine bis Ende Januar seien 2200 weitere Mitglieder dazugekommen. (abi)