Statistik Zahl der Auslandschweizer stieg 2021 wieder an Fast 800'000 Menschen mit Schweizer Staatsangehörigkeit leben derzeit im Ausland. Viele zog es aber nicht weit weg - Sie wohnen in einem der Nachbarländer.

Drei Viertel der Auslandschweizerinnen verfügen über mehrere Staatsangehörigkeiten. Keystone

Ende 2021 lebte mehr als jede zehnte Person mit rotem Pass im Ausland, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mit. Insgesamt waren 788'000 Schweizerinnen und Schweizer bei einer zuständigen Vertretung im Ausland angemeldet. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 1,5 Prozent. Ein ähnliches Wachstum wurde auch 2019 vor Ausbruch der Coronakrise registriert.

Ein Grossteil der Auslandschweizerinnen lebt in Europa. Mit Abstand am meisten sind es in Frankreich mit rund 204'000, darauf folgt Deutschland mit rund 97'000 und Italien mit 50'000. Im Vereinigten Königreich leben knapp 39'000 Schweizer Staatsangehörige, in Spanien 25'000. Deutlich weniger sind es in Portugal mit 5400. Hier gab es im Jahr 2021 jedoch eine starke Zunahme um 14 Prozent, wie das BFS schreibt.

Die meisten haben mehrere Staatsangehörigkeiten

286'000 Schweizerinnen und Schweizer leben auf einem anderen Kontinent. 81'000 von ihnen in den Vereinigten Staaten, rund 41'000 in Kanada, 26'000 in Australien und 22'000 in Israel. Drei Viertel der Auslandschweizerinnen und -schweizer verfügen laut BFS zudem über mindestens eine zweite Staatsangehörigkeit. Dabei fällt auf: In Amerika und Südamerika ist dies viel häufiger der Fall als in Asien. In den meisten asiatischen Ländern hätten die dort lebenden Schweizer keinen zweiten Pass.

Der Wanderungssaldo der Schweizerinnen und Schweizer ist gemäss dem BFS seit 1992 negativ, das heisst es wandern mehr Schweizer Staatsangehörige aus als ein. Eine Ausnahme stellte das erste Coronajahr 2020 dar, als die Auswanderung wegen der Pandemie rückläufig war. Gemäss den provisorischen Bevölkerungszahlen bedeutet das aber keine Umkehr des Trends. So nahm die Zahl der Auswanderungen 2021 wieder um 11,5 Prozent zu. (agl)