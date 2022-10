Statik Bund zweifelt an den Plänen der SBB: Bauarbeiten am Bahnhof in Lausanne teilweise gestoppt Die SBB muss die Pläne zum Umbau des Bahnhofs in Lausanne überarbeiten. Das zuständige Bundesamt meldete Zweifel an der Statik an.

Beim Bahnhof in Lausanne muss ein Teil der Bauarbeiten unterbrochen werden. Keystone

Das Stopp-Signal kommt aus Bern. Die Bauarbeiten am Bahnhof in Lausanne können nicht wieder aufgenommen werden. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat Teile der Pläne der SBB nicht bewilligt. «Die vorgelegten Pläne und Berechnungen reichen nicht aus, um nachzuweisen, dass die Struktur des neuen Bahnhofs in Lausanne statisch sicher sein wird», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Es seien zusätzliche Studien nötig.

Daher kommt es unter den Perrons und auf dem Bahnhofplatz zu mehrmonatigen Bauverzögerungen. «Alle anderen bereits in Betrieb befindlichen Baustellenbereiche wie die Gleisanlagen, der Bau des Parkhauses oder die Instandsetzung von Bauwerken werden nach dem ursprünglichen Zeitplan der SBB fortgesetzt», so das BAV.

In Lausanne ist man sauer

Bei den SBB reagiert man zerknittert auf den Bauabbruch: «Die SBB bedauern diese Situation und die daraus resultierenden Verzögerungen bei der Projektentwicklung sowie die Auswirkungen auf die Bevölkerung und die kantonalen und kommunalen Partner», schreiben die Bundesbahnen in einer Mitteilung. Ein Experte sei bei einer Untersuchung auf mehrere Elementen gestossen, die «eine Vertiefung und weitere Untersuchungen erfordern». Und fügen an: «Die Notwendigkeit zusätzlicher Studien ist bei Projekten dieser Grössenordnung nicht ungewöhnlich.»

Richtig sauer ist man dagegen in Lausanne selbst: Es sei ein Schlag für die Westschweizer Infrastruktur. Stadt und Kantonsregierung fordern einen dringenden Termin bei der zuständigen Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Dabei sollen die Auswirkungen dieser zusätzlichen Verzögerung geklärt werden – bezüglich dem Funktionieren des Eisenbahnknotens Lausanne aber auch bezüglich zusätzlicher Mittel. Auch solle eine Taskforce gegründet werden, «damit die Verspätungen des Bahnhofs Lausanne und ihre Folgen begrenzt werden können».