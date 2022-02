Ständerat Der Zugang zu Dokumenten der Bundesverwaltung soll kostenlos werden Die Staatspolitische Kommission des Ständerates will den Zugang zu Dokumenten der Bundesverwaltung vereinfachen. Grundsätzlich sollen keine Gebühren mehr erhoben werden.

Keine finanzielle Hürden mehr: Die Akten des Bundes sollen gebührenfrei einsehbar werden. Keystone

Für den Zugang zu amtlichen Dokumenten sollen nach dem Willen der Staatspolitischen Kommission des Ständerates (SPK) grundsätzlich keine Gebühren mehr fällig werden. Dies hat die Kommission im Rahmen der Beratung der Revision des Öffentlichkeitsgesetzes mit zehn zu null Stimmen bei drei Enthaltungen festgehalten. Die Ständeräte wollen aber eine Ausnahme: Bei Gesuchen, die einen sehr hohen Aufwand verursachten, soll dieser in Rechnung gestellt werden können.

Dabei wollen die Ständeräte auf einen Gebührendeckel von 2000 Franken verzichten, wie ihn der Nationalrat vorgeschlagen hatte. Dieser war in der Wintersession einer parlamentarischen Initiative von Nationalrätin Edith Graf-Litscher (SP/TG) gefolgt, die mit einer Revision des Öffentlichkeitsgesetz mehr Transparenz in die Bundesverwaltung bringen will. (wap)