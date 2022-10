Ständerat 400 Millionen Mindereinnahmen: Kommission will keine höheren Abzüge für Krankenkassenprämien Immer höhere Krankenkassenprämien belasten das Haushaltsbudget. Eigentlich wollte das Parlament dem mit grösseren Pauschalabzügen entgegenwirken. Aber eine Kommission steht nun auf die Bremse.

Die Kommission ist hauchdünn gegen höhere Abzügen für Krankenkassenprämien. Keystone

Um die höheren Abzüge für Krankenkassenprämien bei der direkten Bundessteuer zeichnet sich ein Krimi ab. In der zuständigen Kommission des Ständerats hat eine hauchdünne Mehrheit von 6 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung sich dafür ausgesprochen nicht auf die Vorlage einzutreten. Dabei geht es um deutlich höhere Pauschalabzüge.

Konkret möchte die Landesregierung die Abzüge für Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien wie folgt erhöhen: Für Alleinstehende soll der maximale Abzug von 1700 auf 3000 Franken angehoben werden; für Ehepaare steigt er von 3500 auf 6000 Franken und für ein Kind oder eine unterstützungsbedürftige Person sind es neu 1200 statt wie bisher 700 Franken. Der Bundesrat musste diese Vorlage ausarbeiten, da zuvor ein Vorstoss vom Waadtländer SVP-Nationalrat Jean-Pierre Grin überwiesen worden war.

Glücklich ist die Regierung damit aber nicht. Die Folge dieser Reform waren nämlich Mindereinnahmen in der Höhe von rund 400 Millionen Franken pro Jahr. Auch in der Kommission stiess das Ansinnen nun auf Skepsis: «Die Kommissionsmehrheit vertritt die Meinung, Finanzhilfen könnten nicht die Lösung für das Grundproblem des teuren Gesundheitswesens sein», schreiben die Parlamentsdienste am Dienstag. Zudem würden «vor allem obere Einkommensgruppen begünstigt», so die Kommission. In der Vernehmlassung war das Ansinnen auf Zustimmung gestossen. (mg)