Staatssekretariat für Wirtschaft Schweiz und China wollen Zusammenarbeit vertiefen Die Schweiz und China wollen die Zusammenarbeit in Arbeits- und Beschäftigungsfragen vertiefen. Auch die Situation in der Provinz Xinjiang war an der Konferenz Thema.

Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit, leitete am Montag den internationalen Dialog. (Archivbild) Keystone

Am Montag führte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) einen Dialog mit dem chinesischen Ministerium für Humanressourcen und soziale Sicherheit durch. Wie das Seco mitteilte, unterzeichneten Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit und der chinesische Generaldirektor Hao Bin eine Roadmap zur Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit in Arbeits- und Beschäftigungsfragen. Die Unterzeichnung stelle einen «Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit» dar, so das Seco weiter.

Thema an der Videokonferenz war laut Mitteilung auch die Menschenrechtslage in der Provinz Xinjiang: «Die Schweiz drückte ihre Besorgnis über Berichte von willkürlichen Internierungen und Zwangsarbeit aus.» Sie habe China dazu aufgefordert, die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit als Mitgliedstaat der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zu respektieren und die Kernübereinkommen zur Zwangsarbeit zu ratifizieren. (agl)