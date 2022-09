Sprache Ständerat lenkt ein: Kantone dürfen englische Gerichtsverfahren zulassen Bisher hatte sich der Ständerat gegen Gerichtsverfahren in englischer Sprache gewehrt – aus Sorge um die kulturelle Vielfalt. Warum er seine Meinung nun geändert hat.

Gerichtsverfahren können nach dem Ständerat künftig auch auf Englisch geführt werden. Keystone

Sollen die Kantone weiter selbst entscheiden, ob sie Gerichtsverfahren in englischer Sprache zulassen wollen? Über diese Frage debattierte der Ständerat am Montagnachmittag im Rahmen des Entwurfs zur Änderung der Zivilprozessordnung (ZPO). Diese ist seit über zehn Jahren in Kraft. Es wäre nun an der Zeit, um erste Korrekturen vorzunehmen, fand das Parlament vor zwei Jahren – und beauftragte den Bundesrat, eine Revision aufzugleisen.

Dabei gilt es eine Vielzahl an juristischen Details zu beraten. Eine wichtige Differenz zum Nationalrat hat der Ständerat nun aber ausgeräumt. So lenkt die kleine Kammer ein, Englisch als Verfahrenssprache in Gerichtsprozessen weiterhin zu ermöglichen, sofern dies alle Verfahrensparteien beantragen. Es soll den Kantonen wie bisher selbst überlassen sein, ob sie im kantonalen Recht englische Verfahren zulassen wollen oder nicht.

Mehr Autonomie oder Gefährdung des nationalen Zusammenhalts?

Der Entscheid zugunsten der englischen Sprache fiel mit 24 zu 20 Stimmen knapp aus. Bereits in früheren Debatten war das Thema äusserst umstritten gewesen. Doch die Mehrheit der kleinen Kammer fand, dass mit dem Entscheid die Autonomie der Gerichtsparteien und die wirtschaftliche Attraktivität der Schweiz erhöht werden könne. Zudem gehe es nicht um eine Verpflichtung der Kantone, englische Verfahren erlauben zu müssen, sondern einzig um die Möglichkeit, dies in Eigenregie zu beschliessen.

Eine Minderheit hatte gefordert, dass Gerichtsverfahren nur in den Landessprachen geführt werden sollen. Sie fürchtet, die Regelung würde den nationalen Zusammenhalt gefährden und die Landessprachen marginalisieren. Beat Rieder (Mitte/VS) argumentierte, Verfahren auf Englisch würden zudem zu höheren Kosten führen.

Darauf entgegnete Carlo Sommaruga (SP/GE), es sei nur pragmatisch, englische Verfahren zuzulassen. An Standorten mit internationaler Ausstrahlung wie Genf oder Zürich sei es unabdingbar, Verfahren auf Englisch führen zu können.

Da es weiterhin mehrere Differenzen gibt, geht das Geschäft zurück in den Nationalrat.

Zu reden gab zuvor insbesondere der «Maulkorb»-Artikel

Die Änderung der Zivilprozessordnung hatte zuletzt in der Sondersession im Mai hohe Wellen geschlagen. Damals sagte nach dem Ständerat auch der Nationalrat Ja zum sogenannten «Maulkorb»-Artikel. Damit sollen Richter Medienberichte einfacher vorsorglich stoppen können – für mehr Persönlichkeitsschutz. Von linker Seite und aus der Medienbranche kamen Warnungen, dies gefährde den kritischen Qualitätsjournalismus. Da sich aber beide Räte einigten, ist der Maulkorb-Artikel beschlossene Sache.