Spenden Glückskette hat im Libanon bereits sechs Millionen Franken eingesetzt Nach der Explosion im Hafen von Beirut hat die Glückskette 7,6 Millionen Franken Spenden gesammelt. Sechs Millionen davon sind bisher in Hilfsprojekten eingesetzt worden.

Am 4. August 2020 explodierte im Hafen von Beirut eine Ladung Ammoniumnitrat. (Archivbild) Keystone

Insgesamt habe die Glückskette 16 Projekte mitfinanziert. Davon seien acht bereits abgeschlossen, meldete die Glückskette am Dienstag. Dabei gehe es um Sicherstellung der Ernährung, medizinische und psychologische Begleitung, Schutz und Bildung für Kinder, finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau kleinerer und mittlerer Unternehmen sowie Beistand für rechtliche Fragen.

In den kommenden Monaten werde die verbliebene Million weiteren Projekten zugesprochen, die sich den dringendsten Bedürfnissen der libanesischen Bevölkerung stellten. Die «totale Wirtschaftskrise» zwinge zur Anpassung der Hilfe, so die Glückskette. «Aus diesem Grund verteilen wir unsere noch verbleibenden Mittel in Form von Bargeldhilfe nach einem strengen Auswahlverfahren, um das Überleben der am stärksten Betroffenen zu sichern», wird die Programmverantwortliche Tasha Rumley in der Mitteilung zitiert.

Die libanesische Hauptstadt Beirut war am 4. August 2020 schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, als im Hafen eine Ladung Ammoniumnitrat explodierte und Gebäude und Infrastruktur im Umreis von mehreren Kilometern zerstörte. (wap)