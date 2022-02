SP-Parteitag Mattea Meyer stimmt Genossen auf Kampf gegen AHV-Reform ein Mattea Meyer, SP-Co-Präsidentin, lanciert am Parteitag der Sozialdemokraten den Abstimmungskampf gegen die Rentenreform. Zudem stärkte sie Bundesrätin Sommaruga den Rücken gegen Angriffe der SVP.

Mattea Meyer kritisierte die AHV-Reform, welche ein höheres Rentenalter für Frauen vorsieht. (Archivbild) Keystone

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer machte am digitalen Parteitag der Sozialdemokraten Stimmung gegen die jüngste AHV-Reform. Diese sei «inakzeptabel», sagte die Zürcherin am Samstag. «Die Rechten versuchen in diesem Jahr allen Ernstes, die AHV-Vorlage und den Rentenabbau im Namen der «Gleichstellung» zu verkaufen.»

Es dürfe nicht sein, so Meyer weiter, dass «Frauen einmal mehr zurückstehen müssen und in ihrem letzten Lebensabschnitt einen Rentenabbau von 1200 Franken jährlich hinnehmen.»

Die vom Parlament beschlossene Rentenreform sieht eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre vor. Uneinig waren sich die eidgenössischen Räte, wie diese Erhöhung kompensiert werden soll für Frauen, die kurz vor der Pensionierung stehen.

Schliesslich hat das Parlament entschieden, die ersten neun Frauenjahrgänge zu entschädigen. Wie hoch dieser Zuschlag ist, hängt vom Zeitpunkt der Pensionierung und vom Einkommen ab. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien und Verbänden hat vor kurzem das Referendum gegen die AHV-Reform gestartet.

Meyer warf den Bürgerlichen vor, dass sie die Erhöhung des Rentenalters für Frauen als alternativlos darstellten. Dabei gäbe es aus ihrer Sicht durchaus eine Alternative zur Reform: «Mit den Negativzinsen der Schweizerischen Nationalbank liegt eine solidarische Finanzierungsmöglichkeit vor.»

Meyer stärkt Sommaruga den Rücken

Nebst der Kritik an den Bürgerlichen Reformplänen zur Altersvorsorge kritisierte die SP-Co-Präsidentin die Bürgerlichen Klimapläne und die jüngsten Pfeilspitzen vonseiten der SVP gegen Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Es sei ein «grosses Glück», dass das Umweltdepartement Uvek mit Sommaruga in den Händen der Sozialdemokraten und nicht der Bürgerlichen sei, wo die «ewiggestrige Erdöl-Auto-AKW-Lobby» tonangebend sei.

Den Bürgerlichen stellte Meyer die Klimafonds-Initiative der SP und der Grünen entgegen. Die Initiative verlangt gemäss einer provisorischen Fassung, dass jedes Jahr zwischen 0,5 und 1 Prozent des Bruttoinlandproduktes in die ökologische Wende der Schweiz investiert werden. Das entspricht 3,5 bis 7 Milliarden Franken.

Was die Initiative verlange, sei keine Zauberei, fuhr Mattea Meyer fort. «Wir wollen einen Klimafonds, aus dem öffentliche Vorhaben finanziert und Kredite für Klimaschutzprojekte an Private ermöglicht werden.»