Sozialpartner So viel Geld hat die Unia: Gewerkschaft legt Finanzen offen Anlagevermögen von 773 Millionen Franken: Die Gewerkschaft Unia hat am Freitag ihre Jahresrechnungen veröffentlicht und Transparenz geschaffen. Grund dafür waren verschiedene Medienberichte.

Die Unia legt ihre Finanzen offen. (Symbolbild) Keystone

Bis vor kurzem waren die Finanzen der Unia nur einem kleinen Personenkreis bekannt. Die Gewerkschaft publiziert auf ihrer Website lediglich eine jährliche Erfolgsrechnung mit Aufwand und Ertrag, die auch die Mitglieder erhalten. Wie gross das Vermögen der Unia in Immobilien und Wertschriften ist, wurde im September durch ein Bundesgerichtsurteil publik. Die Gewerkschaft hatte eine Steuerrechnung angefochten und musste daher vor dem Gericht einen Teil ihrer Buchhaltung offenlegen.

Die Tamedia-Zeitungen, welche die Zahlen publik machten, schrieben daraufhin, die Unia sei «mit hoher Wahrscheinlichkeit die finanzkräftigste politische Organisation der Schweiz». Der «Blick» doppelte später nach und publizierte noch detailliertere Zahlen zu Immobilienportfolios und Wertschriften. Am letzten Mittwoch reagierte schliesslich die Unia selbst. Die Gewerkschaft kündigte an, «angesichts des medialen Interesses» Transparenz zu schaffen.

Unia schafft Transparenz

Sie hat nun am Freitag die Konzernrechnungen sowie diejenige der Gewerkschaft auf ihrer Website veröffentlicht. Die Zahlen sind eindrücklich: So weist der Konzern per Ende 2020 ein Anlagevermögen von über 773 Millionen Franken aus. Allein die Finanzanlagen – etwa Aktien und Obligationen – betragen knapp 329 Millionen. Der Konzern besitzt 151 Liegenschaften inklusive Hotels und 2861 Wohnungen. Die Gewerkschaftseinnahmen beliefen sich auf rund 145 Millionen, darunter Gewerkschaftsbeiträge von 58 Millionen Franken. Der Gewerkschaftsaufwand betrug 11 Millionen.

Völlige Transparenz schafft die Unia auch bezüglich Entlöhnung. So verdient ein Mitglied der Geschäftsleitung durchschnittlich brutto 150'930 Franken im Jahr. Regionalsekretärinnen kommen auf rund 126'000 Franken.

Am Freitagnachmittag wollen sich Unia-Präsidentin Vania Alleva und der Finanzverantwortliche Martin Tanner dann den Fragen der Medien stellen. (agl/abi)