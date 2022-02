Sozialhilfe Trotz Corona gibt es weniger Sozialfälle – zumindest vorerst Die Fallzahlen in der Sozialhilfe haben im vergangenen Jahr leicht abgenommen. Für eine Entwarnung ist es gemäss der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe dennoch zu früh.

Die Fallzahlen in der Sozialhilfe sind rückläufig. (Archivbild) Keystone

Als die Coronapandemie ausbrach, musste man mit dem Schlimmsten rechnen. Doch nun zeigt sich: Der Arbeitsmarkt hat sich von der Pandemie erstaunlich gut erholt. Das teilte die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) am Mittwoch mit. Gemäss ihrem Monitoring kann seit Sommer in allen Landesteilen eine sinkende Tendenz bei den Fallzahlen beobachtet werden. Der Rückgang für das ganze Jahr 2021 gegenüber 2019 beläuft sich auf 1,4 Prozentpunkte. Ein Grund dafür sieht die Skos etwa in der ausgebauten Kurzarbeit oder dem Corona-Erwerbsersatz.

Allerdings stellt die Konferenz regionale Unterschiede fest: Im Kanton Genf und in der Stadt Luzern stieg die Zahl der unterstützten Personen beispielsweise um 7 respektive 5 Prozentpunkte an. Dafür sanken die Fallzahlen bei Ausländerinnen und Ausländern mit B- und C-Ausweis deutlich. Dies werde kritisch beobachtet, da diese aus Furcht vor einer Ausweisung auf Sozialhilfe verzichten und so in prekäre Armut geraten könnten. Einen erwarteten Anstieg gab es dafür bei Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen.

Viele Folgen sind noch unklar

Trotzdem ist es für die Skos zu früh für eine Entwarnung: Die hohe Langzeitarbeitslosigkeit, die grossen Integrationsaufgaben bei Flüchtlingen sowie die gesundheitlichen Folgen der Pandemie würden einen Anstieg in der Sozialhilfe weiterhin wahrscheinlich machen. So gibt es etwa per Ende 2021 rund 29'000 Langzeitarbeitslose – mehr als doppelt so viele wie Ende 2019. Auch würden sich nach bald zwei Jahren Pandemie viele Selbstständigerwerbende in einer «kritischen Situation» befinden.

Allerdings sieht die Konferenz auch Chancen – nicht zuletzt wegen des Arbeitskräftemangels in vielen Branchen. Die Skos hat deshalb im Dezember mit dem Arbeitgeber- und dem Gewerbeverband eine Vereinbarung getroffen: Sozialhilfeempfänger sollen bei der beruflichen Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt gefördert werden. Dazu bietet die Wirtschaft Jobmöglichkeiten und die Organisationen der Arbeitsintegration machen die Betroffenen fit für den Arbeitsmarkt und begleiten sie beim Einstieg, wie es weiter heisst. Auch sind zusammen mit den Kantonen Pilotprojekte geplant. (abi)