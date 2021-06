Sonntagspresse Millionäre suchen wegen Corona Zuflucht in der Schweiz, alte Menschen radikalisieren sich und Schlupflöcher für Ärzte Die Schweiz hat in der Pandemie besonders für Wohlhabende an Attraktivität gewonnen und lockt deshalb Millionäre ins Land. Für andere ist die Corona-Krise gut, weil Schlupflöcher entstehen. So zum Beispiel für Ärzte, die sich gravierende Fehler geleistet haben – lesen Sie die News aus der Sonntagspresse hier.

Das Netz als Ort der Radikalisierung, fehlbare Ärzte und die Attraktivität der Schweiz. Foto: Keystone

Bei vermögenden Ausländern hat die Schweiz seit der Corona-Krise stark an Attraktivität gewonnen. Die Zahl der Umzugswilligen steigt, vor allem wegen der politischen und wirtschaftlichen Stabilität. «Wir registrieren, dass die Anfragen für eine Niederlassung in der Schweiz innert Jahresfrist um 30 bis 40 Prozent zugenommen hat», sagt Christian Kälin in der «NZZ am Sonntag». Er ist Präsident von Henley & Partners, der führenden Beratungsfirma zur Vermittlung von Aufenthaltsbewilligungen.

«In schwierigen Zeiten kommen die Stärken der Schweiz am besten zum Tragen», erklärt Frédéric Rochat von der Genfer Privatbank Lombard Odier. Ein wichtiger Faktor sei zudem, dass die Ausgangssperren hierzulande viel weniger rigid ausgefallen sind: «Unsere freiheitsliebende Tradition wird von vielen ausländischen Kunden als grosser Vorteil eingestuft.» Ein weiteres Argument sei die geringe Verschuldung: «Vermögende beobachten die Haushaltsdefizite in vielen Ländern aufmerksam», sagt Banquier Rochat. «Denn sie führen über kurz oder lang zu höheren Steuern.»

Die steigende Nachfrage von wohlhabenden Ausländern ist bereits auf dem Immobilienmarkt spürbar. In St. Moritz zum Beispiel wurden allein im ersten Quartal dieses Jahres Immobilien im Wert von 300 Millionen Franken gehandelt. Das übertrifft die gesamten Verkäufe des Jahres 2019, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. «Das Engadin ist ein sicherer Ort: Dies merken vor allem auch ausländische Gäste, die anderes kennen», sagt Gemeindepräsident Christian Jott Jenny.

Ärzte nutzen Schlupflöcher

Bei einigen Ärzten dagegen bringt die Pandemie ungeahnte Vorteile und zwar für jene, sich gravierende Fehler geleistet haben. Normalerweise werden solche Ärzte vom zuständigen Kanton gesperrt. Der Bewilligungsentzug wird in einem Register des Bundes eingetragen. Obwohl dieses seit Jahren eine automatisierte Abfrage erlauben würde, nutzen dennoch erst einige Kantone den Service. Dies sei unter anderem der Corona-Pandemie geschuldet, heisst es aus dem Umfeld der Kantonsärzte. Schlupflöcher für fehlbare Mediziner gibt es aber auch im Zusammenspiel zwischen der Schweiz und der EU, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Die Schweiz möchte gerne an einem EU-weiten Ärzte-Alarmsystem teilnehmen, das Aus des Rahmenabkommens erschwert dies nun aber.

Alte radikalisieren sich im Internet

Corona ist auch für Verschwörungstheoretiker ein gefundenes Fressen. Fachstellen werden nun vermehrt auf Seniorinnen und Senioren aufmerksam, die über das Internet in den Verschwörungsglauben abgerutscht sind. Die Anfragen zum Thema werden stetig mehr, unter anderem registriert dies die Zürcher Fachstelle Infosekta, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Die Senioren hielten sich stundenlang im Internet auf und würden von ihren Angehörigen als regelrecht 'besessen' und 'wahnhaft' beschrieben, heisst es bei Infosekta. Äussere sich die Familie kritisch zu den wirren Theorien, würden sich die Betroffenen zurückziehen. Der Digitale Graben hat sich in den letzten Jahren verschoben. Heute ist die überwiegende Mehrheit der Unter-80-Jährigen regelmässig im Internet unterwegs. Angebote für Verschwörungsgläubige oder ihre Angehörigen gibt es aber noch nicht.

Nachrichtendienst rechnet mit Zunahme rechter Gewalt – eine neue Generation formiert sich

Das Netz bietet auch den Rechten viel Raum um ihre radikalen Botschaften zu verbreiten. Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) beobachtet die Entwicklungen in der rechtsextremen Szene der Schweiz zunehmend mit Sorge. Das schreibt der «SonntagsBlick» in seiner aktuellen Ausgabe. Die Lage verschlechtere sich, so der NDB in seinem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht. Mehr noch: Es sei mit einer Zunahme rechter Gewalttaten zu rechnen. Konkret nennt der Nachrichtendienst Übergriffe auf Muslime und Moscheen.

Auf den ersten Blick erstaunt die Einschätzung. Im vergangenen Jahr war es vordergründig ruhig. Der NDB registrierte 21 rechtsextreme Vorfälle, nur bei einem davon war Gewalt im Spiel. Doch laut dem «SonntagsBlick» macht das rechte Milieu gerade einen tiefgreifenden Wandel durch. Eine neue Generation militanter Aktivisten drängt an die Oberfläche.

Hat die Szene in den letzten Jahren noch die Öffentlichkeit gescheut, geht sie nun in die Offensive. Oder wie der NDB schreibt: «Der Mut, sich zu zeigen und die Auseinandersetzung zu suchen, steigt.» Neue Gruppierungen haben laut des Nachrichtendiensts «sowohl in der deutsch- wie in der französischsprachigen Schweiz die motiviertesten und radikalsten Personen zusammengeführt». Nach aussen geben sich diese hipp, hinter den Kulissen aber fantasieren sie vom Rassenkrieg und horten Waffen. Die rechte Szene ist also im Aufbruch in der Schweiz.