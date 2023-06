SONNTAGSPRESSE Cyberangriffe auf Behörden, steigende Mieten und Bernhardiner für den Herdenschutz Zahlreiche Behörden waren in den letzten Tagen Ziele von Cyberangriffen, Experten warnen vor Sicherheitslücken. Mit dem Leitzinssatz steigen auch viele Mieten, doch nicht alle sind rechtmässig. Und Bernhardiner sollen künftig Tiere vor dem Wolf schützen: Das sind die Themen der Sonntagspresse.

Cyberangriffe auf Russland legten diese Woche zahlreiche Onlinedienste von diversen Verwaltungen lahm. Bild: Traffic_analyzer/Digital Vision Vectors

Die Websites des Bundes und von zahlreichen Kantonen, zum Beispiel von Basel-Stadt, Zürich und St. Gallen, wurden diese Woche durch Hacker lahmgelegt. Die Hacker-Gruppe «NoName057(16)» steckt hinter den Angriffen und diese sind eine Vergeltungsmassnahme gegen den Auftritt via Videoschaltung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski im Schweizer Parlament am Donnerstag.

Die jüngsten Angriffe waren sogenannte DDos-Angriffe, bei denen die Systeme mit zum Teil über 100’000 Website-Aufrufen pro Sekunde zum erliegen kommen. Daten werden dabei nicht gestohlen, aber das Vertrauen in die IT-Sicherheit wird untergraben. Doch wie sicher sind die IT-Systeme in der Schweiz? Die «NZZ am Sonntag» ist dieser Frage nachgegangenund kommt zum Fazit: Die Sicherheitsvorkehrungen sind löchrig wie ein Schweizer Käse.

Markant bei der Auswertung der «NZZ am Sonntag» ist, dass es vor allem Systeme der Behörden sind, welche Sicherheitsmängel aufweisen. Server im Bildungsbereich, von Verwaltungen und der Gesundheit sind häufig schlecht geschützt. Zwar entsteht ab dem 1. Januar 2024 ein neues Bundeszentrum, welches sich mit der Cybersicherheit befasst, dieses verfügt aber mit künftig 14,5 Millionen Franken über bescheidene Mittel.

Die Mieten steigen

Die Mieten in der Schweiz werden für viele in den kommenden Monaten steigen. Bild: Boris Bürgisser

Das Bundesamt für Wohnungswesen hat am 1. Juni den Referenzzinssatz auf 1,5 Prozent erhöht. Dies betrifft Rund die Hälfte der Mieterinnen und Mieter in der Schweiz, denn sie müssen damit rechnen, künftig für ihre Wohnung monatlich mehr zu bezahlen. Doch wen betreffen die höheren Mieten und in welchem Umfang? Das hat die «Sonntagszeitung» aufgeschlüsselt und kommt zum Fazit: Viele der neuen Mietbeträge sind zu hoch angesetzt.

Rund 45 Prozent der Erhöhungen sind so nicht erlaubt. Zu diesem Ergebnis kommt die «Sonntagszeitung». Mit Mietzinsrechner ist eine erste Einschätzung möglich, wie sich die Erhöhung des Referenzzinssatzes auf die Miete auswirkt. Mieterinnen und Mieterverbände bieten auch Beratungen bei diesen Fragen an. In der «Sonntagszeitung» gaben beispielsweise die Mieterinnen und Mieterverbände von Zürich und Basel an, dass die Beratungsnachfragen stark gestiegen sind.

Grundsätzlich gilt aber: Ein Einspruch gegen die Erhöhung ist nur in den ersten 30 Tagen nach der Ankündigung seitens Vermieter möglich. Nach dieser Frist gilt der neue Mietzins als stillschweigend akzeptiert, auch wenn er nach den gesetzlichen Bestimmungen zu hoch angesetzt ist.

Barry schaut zu den Schafen

Bernhardiner sollen in Zukunft auch als Herdenschutzhunde eingesetzt werden können. Bild: Roger Gruetter

Der Wolf ist definitiv zurück in der Schweiz. Rund 240 Tiere sind laut Schätzungen hierzulande unterwegs. Risse von Nutztieren häufen sich und damit steigen auch das Unbehagen und der Unmut der Bauern im Alpenraum. Gezeigt hat sich, dass Herdenschutzhunde wirksam sind, um die Schaf- und Ziegenherden vor dem Wolf zu schützen. Das Problem ist nur: Es gibt zu wenige davon.

Wie der «Sonntagsblick »schreibt, liegt das auch daran, dass der Bund im Moment lediglich zwei Rassen als Schutzhunde zulässt, nämlich die Montagne des Pyrénées und Pastore abruzzese. Nun laufen Bestrebungen in den Kantonen, weitere Hunderassen zuzulassen, wie zum Beispiel Bernhardiner oder die anatolischen Hirtenhunde. Im Wallis und in Graubünden werden diese Hunde bereits eingesetzt. Dieses Vorgehen wird vom Bund aber nicht finanziell unterstützt.

Gegenüber dem «Sonntagsblick» wollte niemand bei der Fachstelle Herdenschutz vom Bund bestätigen, dass in Zukunft weitere Rassen als Schutzhunde zugelassen werden könnten. Es ist aber denkbar, dass bei der Revision des Jagdgesetzes dieser Schritt erfolgen wird. (anm)