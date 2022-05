Mehr Geld für Armee, Maulkorb für Medien und Mehrwertsteuer: Das sind die heissen Eisen

Armeebudget: Gleich am ersten Tag beugt sich der Nationalrat über ein umstrittenes Thema. Sollen die Ausgaben für die Schweizer Armee im Zuge des Krieges in der Ukraine erhöht werden? Die bürgerlichen Parteien drängen hierzulande auf eine engere Kooperation mit Partnerländern und eine Aufrüstung der eigenen Armee. Konkret fordert die Sicherheitspolitische Kommission das jährliche Armeebudget bis 2030 schrittweise auf ein Prozent des Bruttoinlandprodukts zu erhöhen – also auf rund 7 Milliarden Franken. Das entspräche einem Plus von 2 Milliarden. Dagegen wehren sich SP und Grüne. Sie erachten eine Aufstockung als verfrüht. Zuerst brauche es eine vertiefte Analyse über die aktuelle Konfliktsituation und deren Auswirkungen.

Medienartikel: Am Dienstagmorgen dreht sich im Nationalrat dann alles um die Medienfreiheit. Im Rahmen der Revision der Zivilprozessordnung diskutiert die grosse Kammer darüber, die Hürde für vorsorgliche Massnahmen gegen Medienberichte zu senken. Damit ein Richter vorsorglich etwa eine Veröffentlichung eines Artikels verhindern kann, soll die Berichterstattung nur noch einen «schweren Nachteil» verursachen müssen. Heute muss eine betroffene Person für eine so genannte superprovisorische Massnahme aufzeigen, dass ein «besonders schwerer Nachteil» vorliegt. Angestossen hatte diese Änderung die Rechtskommission des Ständerates. Auch im Nationalrat sind die Chancen für das Vorhaben intakt.

Mehrwertsteuer: Danach steht die Reform der Mehrwertsteuer auf dem Programm. Ausländische Versandhändler sollen Waren in jedem Fall versteuern müssen. Darauf pocht zumindest die vorberatende Kommission. Seit 2019 müssen zwar auch ausländische Versandhändler Mehrwertsteuer für Kleinwarensendungen abrechnen, wenn sie hierzulande mehr als 100’000 Franken Umsatz erwirtschaften. In der Praxis ist die Wirkung jedoch begrenzt. Endlich Schluss machen dürfte der Nationalrat auch mit einer Diskriminierung gegenüber Frauen. Für Produkte der Monatshygiene soll künftig ebenfalls der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 2,5 Prozent gelten. Güter des täglichen Bedarfs werden heute bereits zu diesem Satz besteuert. Dazu zählen aber bislang nicht Hygieneartikel für Frauen wie Tampons und Binden.