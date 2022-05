Sommersession Jagdtrophäen und Quälpelz: Ständerat sperrt sich gegen strengere Regeln Woher stammt der Pelz am Jackenkragen? Der Nationalrat wollte ein Importverbot für Quälpelze. Im Ständerat fand sich dafür aber keine Mehrheit.

Keine Angst: Nur Jagdtrophäen von geschützten Tieren würden verboten werden. Keystone

Gleich zwei Tierschutzanliegen haben im Ständerat am Montag Schiffbruch erlitten. Die kleine Kammer sagte Nein zu einem Ein- und Durchfuhrverbot von Jagdtrophäen von gefährdeten Tierarten und ebenfalls Nein zu einem Importverbot von Quälpelzen. Im Nationalrat waren beide Anliegen noch auf Zustimmung gestossen.

Bei den Jagdtrophäen wollte die ehemalige Nationalrätin Isabelle Chevalley (GLP/VD) mit dem Verbot gefährdete Arten schützen. Sie argumentierte damit, dass die Sammellust nach solchen Trophäen den Druck auf die Tiere zusätzlich und unnötig erhöhe. Es wären auch nicht sämtliche Heimbringsel verboten worden, sondern nur jene von geschützten Tieren. Trotzdem: Der Ständerat wollte nichts davon wissen. Er versenkte die Motion mit 22 zu 17 Stimmen.

Handelsverbot wäre kontraproduktiv

Damit ist er auf der Linie des Bundesrats. Regierung und Mehrheit in der kleinen Kammer begründen ihre Haltung damit, dass «ein generelles Handelsverbot kontraproduktiv wäre und die nachhaltige Nutzung der Tier- und Pflanzenarten verhindern würde», wie es im Kommissionsbericht heisst. Schon heute gebe es zahlreiche Massnahmen zur Kontrolle und Einschränkungen solcher Jagdtrophäen. Zudem, so führte Kommissionssprecher Benedikt Würth (Mitte/SG) aus, wirkten solch unilaterale Verbote selten.

Für Daniel Jositsch (SP/ZH) geht es hier um eine Einschränkung des Trophäen-Tourismus. «Und dieser wird ohne Not gemacht, sondern rein aus der Lust am Töten», so Jositsch. Ihm wurde entgegnet, dass ein Verbot die Wilderei fördere und die wirtschaftliche Situation in den Entwicklungsländern weiter verschlechtere.

Pelze aus üblen Produktionen dürfen weiterhin importiert werden

Ähnlich klangen die Argumentationslinien beim Importverbot von Quälpelz. Der Ständerat schickte hier eine Motion mit 25 zu 19 Stimmen und eine Petition bachab, dies gegen den Widerstand der Ratslinken. Die Gegner eines Verbots glauben, dass es auch ohne zusätzliche Regeln gehe, wenn die Pelzdeklarationsverordnung konsequenter umgesetzt wird und die Konsumentinnen und Konsumenten besser informiert werden. Statt neuer Vorschriften sieht die Mehrheit die Branche in der Pflicht, da brauche es «zusätzliche Anstrengungen».

Die bürgerlichen Kräfte sahen gar einen möglichen Verstoss gegen die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO). Mit diesen sei ein solches Verbot von tierquälerisch erzeugten Pelzprodukten nicht vereinbar. Heute müssen Pelzproduzenten auf Etiketten ausweisen, woher und aus welcher Art der Jagd- oder Haltung der Pelz stammt. Kontrollen haben aber ergeben, dass die Deklarationspflicht oft nur ungenügend eingehalten wird. Darum sieht die Minderheit im Ständerat ein Verbot als «die einzige Möglichkeit, den eindeutig nicht mit dem Tierwohl vereinbaren Formen der Pelzgewinnung ein Ende zu bereiten.»

Andrea Gmür-Schönenberger (Mitte/LU) sprach namens der Kommission von einem «emotionalen Thema» und mahnte zur Nüchternheit in der Debatte. Bei der Jugend sei Pelztragen derzeit sowieso «uncool» geworden, so die Ständerätin. Auch daher sei ein Verbot unnötig, der Markt reguliere sich selber, ist Gmür-Schönenberger überzeugt. «Es ist wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben auch hier machen», hielt Maya Graf (Grüne/BS) dagegen. Die Tötungs- und Haltungsarten seien schlimm und müssten entschlossen bekämpft werden. Und Thomas Minder (parteilos/SH) wollte, dass es endlich auch für alles «was kreucht und fleucht» einen Nachhaltigkeitsartikel brauche. Alles vergebens. Mit dem Nein des Ständerats ist die Motion vom Tisch. Bundesrat Alain Berset sprach davon, dass man den Produzenten und Händlern noch eine letzte Chance geben soll, bevor zu Verboten gegriffen wird.

Immerhin: Einen Erfolg konnten die Tierfreundinnen und Tierfreunde in der kleinen Kammer doch noch verbuchen. Das Schwanzcoupieren bei Schafen ohne Betäubung soll verboten werden. Das ist derzeit noch bis zum Alter von 7 Tagen ohne «Schmerzausschaltung» erlaubt. Der Vorstoss von Nationalrätin Meret Schneider (Grüne/ZH) hat von beiden Räten die Zustimmung erhalten.