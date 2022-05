Sommersession Ausserordentliche Lage nur nach Parlaments-Ja: Ständerat erteilt Abfuhr Die Coronakrise beschäftigt das Parlament auch im Nachgang. SVP-Ständeräte wollten die Rolle der Räte in Krisensituationen stärken. Ihre Vorschläge erhielten aus praktikablen Gründen keine Mehrheit.

In der ausserordentlichen Lage blieben zahlreiche Geschäfte in der Schweiz geschlossen. Keystone

Wie viel soll das Parlament bei künftigen Pandemien mitreden? Deutlich mehr, findet Jakob Stark (SVP/TG). Er forderte in einer Motion, dass die Räte nachträglich über dringlich angeordnete Massnahmen befinden können – und bei solchen, bei denen es nicht so eilt, soll das Parlament bereits vor der Einsetzung befragt werden. Nach kurzer Debatte fand nun der Ständerat am Montag: Das wollen wir nicht.

Nicht, weil es die schwierigen Entscheidungen gerne weiterhin dem Bundesrat überlassen will, sondern, weil bereits an anderer Stelle an einem besserem Einbezug des Parlaments in Krisensituationen gearbeitet wird. Dabei wurde exakt das von Stark vorgeschlagene System als «nicht krisentauglich» beurteilt. Die nötigen Entscheidungsfindungen würden zu lange dauern, urteilte die zuständige Kommission des Nationalrats. Dieser Überlegung folgte die kleine Kammer mit 35 zu 7 Stimmen.

Knapper war das Verdikt bei einer anderen vorgeschlagenen Änderung des Epidemiengesetzes. Werner Salzmann (SVP/BE) wollte ebenfalls den Spielraum des Parlaments in Krisenzeiten vergrössern. Er forderte, dass eine ausserordentliche Lage nur nach Zustimmung durch die Räte ausgerufen werden kann. Bei Zeitdruck soll hier ebenfalls diese Genehmigung nachträglich erfolgen. Auch hier wendeten die Gegner ein, dass die Zeit gerade in Krisenfällen ein wichtiger Faktor sei. Mit 26 zu 18 Stimmen lehnte der Ständerat auch dieses Begehren ab. (mg)