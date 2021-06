Soll sich Kanton entschuldigen? «Stinkender Nachgeschmack»: Bündner Bauskandal gibt im Parlament zu reden Das Bündner Parlament hat mit der Diskussion seines Untersuchungsberichts zum Bauskandal begonnen. Dabei verlangten Politiker von links bis rechts eine Entschuldigung bei Whistleblower Adam Quadroni.

Unternehmer Adam Quadroni hat als Whistleblower den Bündner Bauskandal aufgedeckt. Nun soll der Kanton ihn rehabilitieren. Keystone

Die Aufarbeitung des Bündner Bauskandals steht zumindest auf den ersten Blick kurz vor dem Abschluss. Nach der Publikation des vom Parlament in Auftrag gegebenen Untersuchungsberichts und dem Bericht über die Administrativuntersuchung der Regierung vergangene Woche hat das Bündner Parlament am Dienstag damit begonnen, die Erkenntnisse daraus zu diskutieren.

Sprecher von SP, GLP und FDP forderten in der Debatte eine Rehabilitierung und Entschuldigung des Kantons bei Whistleblower Adam Quadroni. Die meisten Sprecher der Freisinnigen sowie jene der «Mitte»-Partei, der BDP und SVP sehen das Vorgefallene mit der Publikation der Untersuchungsberichte nun jedoch als abgeschlossen. So sei Graubünden aufgrund der umfassenden Aufarbeitung des Bauskandals inzwischen sogar zu einem Musterschüler bei der Vergabe von Bauprojekten geworden, wurde argumentiert.

«Das Bild des Baumafia-Kantons trifft nicht zu»

Vielmehr sei es nun an der Zeit, in die Offensive zu gehen und das Image Graubündens in der restlichen Schweiz zu korrigieren. «Das Bild des Baumafia-Kantons trifft nicht zu», sagte beispielsweise Valérie Favre Accola (SVP). Auch wenn Fehler passiert sind, hätten die Berichte keine Beweise für Korruption oder Filz an den Tag gebracht. Dasselbe gelte auch für in den letzten Jahren immer wieder vorgebrachte Verdächtigungen gegenüber weiteren Kantonsangestellten sowie Richtern und Polizisten.

Anders die Lesart der Linken und vereinzelter Bürgerlicher. Lukas Horrer (SP) wertet den Bericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) als letzte Bestätigung dafür, dass der Bündner Baumeisterverband teils selber in die Organisation der Absprachen involviert war. «Der Verband sollte sich bei der Bündner Bevölkerung für sein Verhalten und den Millionenbetrug seiner Branche entschuldigen», forderte der SP-Politiker. Und auch für Whistleblower Adam Quadroni sei nach Abschluss aller juristischer Verfahren eine Rehabilitierung und Entschuldigung des Kantons zu prüfen. Dies obwohl der Unterengadiner als einstiger Bauunternehmer früher selber Teil des Kartells war.

«Viele Journalisten haben rufschädigend gearbeitet.»

Dass der Kanton gegenüber dem Whistleblower eine Rehabilitierung und Entschuldigung prüfe, forderte auch Lorenz Alig (FDP). Überhaupt habe der Bauskandal einen «stinkenden Nachgeschmack». Die Einsetzung der PUK sei darum der richtige Entscheid gewesen. Nun gelte es aber, daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ins selbe Horn blies ein Sprecher der GLP. Für die Mehrheit im Bündner Grossen Rat geht es nach dem Bericht und der Aufarbeitung jedoch darum, nun nach vorne zu blicken.

So wünschte Roman Hug (SVP) Whistleblower Adam Quadroni «persönlich alles Gute». Obwohl einzelnen Mitarbeitern nun ein Fehlverhalten nachgewiesen sei, widerlege der PUK-Bericht die Vorwürfe der Verfilzung und Korruption. «Wenn schon müssten sich jetzt einige Medienschaffende ausserhalb des Kantons entschuldigen», sagte der SVP-Politiker. Und Vera Stiffler (FDP) doppelte nach: «Viele Journalistinnen und Journalisten haben schlicht rufschädigend gearbeitet.» Als erste über den Bündner Bauskandal berichtet haben die «Aargauer Zeitung» und die «Südostschweiz» und später ausführlich das Online-Magazin «Republik» aus Zürich.

PUK-Bericht ist «jeden Franken Wert»

Nichts von Medienkritik wissen wollten dagegen «Mitte»-Politiker Rodolfo Fasani und BDP-Mann Oliver Hohl. Diese drohe nur auf die Absender zurückzufallen. Vielmehr sei der PUK-Bericht «jeden Franken wert», auch wenn er am Ende über eine Million Franken gekostet habe. Hohl: «Jetzt müssen wir aber hoffen, dass wir mit dieser Aufarbeitung auch das Vertrauen der Bevölkerung wieder zurückgewinnen können.» Dann werde auch das Image Graubündens im Unterland automatisch wieder besser werden.



Worte des Danks für die Aufarbeitung des Bauskandals durch das Parlament und die Regierung gab es am Dienstag übrigens auch aus der hauptsächlich betroffenen Region Unterengadin. Obwohl er erst sehr skeptisch gewesen sei, bedankte sich «Mitte»-Grossrat Emil Müller für den PUK-Bericht und die von der Regierung in Auftrag gegebene externe Administrativuntersuchung. «Nun muss man aber auch einen Strich darunter ziehen können», sagte der Zernezer Gemeindepräsident. Das hätten sie in der Region auch schon tun müssen. Und vor allem auf Rückforderungen von zu vielem Geld verzichten müssen.

Über 1100 Bauprojekte, 40 Unternehmer und 8 Jahre

Der Bündner Bauskandal ist der grösste bislang bekanntgewordene Fall von Preisabsprachen im Schweizer Baugewerbe. Zwischen 2004 und 2012 beteiligten sich vorab im Unterengadin 40 Unternehmen an Absprachen bei über 1100 Bauprojekten. Letzte Woche präsentierte einerseits die erste Parlamentarische Untersuchungskommission in der Geschichte Graubündens den 470 Seiten starken zweiten Teil ihres Untersuchungsberichts. Tags darauf präsentierte die Kantonsregierung die Ergebnisse einer extern in Auftrag gegebenen Administrativuntersuchung der Arbeit ihrer Verwaltung.

Nicht untersucht hat die PUK Vorwürfe gegenüber Gemeindebehörden, weil sie dafür nicht zuständig war. Auch Abklärungen der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko) hat die PUK nicht nochmals abgeklärt. In einem ersten Teilbericht hatte die PUK im vergangenen September unrechtmässige und teilweise unverhältnismässige Eingriffe in die persönliche Freiheit von Whistleblower Adam Quadroni festgestellt. Zudem fand sie bei den dafür abgeklärten Vorfällen auffallend viele Fehler in der Verwaltungsarbeit. Keine Beweise fand die PUK damals jedoch für Vorwürfe, die Bündner Polizei oder andere Dienststellen stünden mit Angehörigen des Baukartells unter einer Decke oder hätten gar zu Preisabsprachen angestiftet.

Am Dienstagnachmittag wird der Grosse Rat des Kantons Graubünden die Eintretensdebatte zum PUK-Bericht fortsetzen und dann über diesen abstimmen. Den Auftrag dazu hatte das Kantonsparlament einstimmig beschlossen.

