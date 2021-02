sirenentest Jährlicher Funktionstest: Um 13.30 Uhr heulen landesweit die Sirenen Heute Nachmittag um 13.30 wird in der ganzen Schweiz der Sirenentest durchgeführt. Die Tests können bis 14 Uhr dauern. Danach wird in Flutzonen der Wasseralarm getestet.

Heute um 13.30 Uhr heulen in der ganzen Schweiz die Sirenen. Es handelt sich um den jährlichen Testalarm. (Symbolbild) Keystone

(wap) Mit einem regelmässig auf- und absteigenden Heulton werden heute um 13.30 Uhr in der ganzen Schweiz die Sirenen auf das Signal «allgemeiner Alarm» getestet. Die Tests dürfen bis 14.00 Uhr durchgeführt werden. Danach wird in potenziellen Flutzonen unterhalb von Wasserkraftanlagen der Wasseralarm getestet. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je 10 Sekunden.

Mit dem Test werden schweizweit 7200 stationäre und mobile Sirenen auf ihre Funktionstauglichkeit geprüft. Die Bevölkerung müsse keine Massnahmen ergreifen, so das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs). Im Ernstfall soll die Bevölkerung beim Zeichen «allgemeiner Alarm» Radio hören, die Anweisungen der Behörden befolgen und die Nachbarn informieren. Das Zeichen «Wasseralarm» bedeutet dagegen, dass das betroffene Gebiet so schnell wie möglich verlassen werden muss.

Seit 2018 gibts Alarm auch übers Smartphone

Weil Mittel wie der Sirenenalarm mit Informationen im Radio nicht mehr ausreichen, um die Bevölkerung im Ernstfall zu alarmieren, lancierten Bund und Kantone 2018 die Warn-App «Alertswiss». Diese informiert im Katastrophenfall, aber auch bei kleineren Ereignissen via Pushmeldung auf dem Smartphone. Der Nutzer kann dabei auswählen, in welcher Region er sich befindet, oder via GPS seinen Standort freigeben.

Beim letzten Sirenentest im Februar 2020 funktionierten laut dem Babs 98 Prozent der Sirenen «einwandfrei». Beim Test über Alertswiss kam es jedoch noch zu Verspätungen bei iOS-Geräten, wie das Bundesamt im letzten Jahr mitteilte. Dies, weil alle Kantone gleichzeitig Meldungen auslösten.