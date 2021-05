Sexualstrafrecht Amnesty ist gegen separaten Tatbestand «sexueller Übergriff» In der Vernehmlassung zur Reform des Sexualstrafrechts kritisiert Amnesty International die Schaffung des Tatbestands «sexueller Übergriff». Dieser schaffe eine fragwürdige Abstufung der Straftaten.

Demonstranten forderten an einer Kundgebung im Februar 2021 in Basel ein zeitgemässes Sexualstrafrecht. Kenneth Nars / BLZ

Das aktuelle Sexualstrafrecht soll revidiert werden. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie sexuelle Handlungen gegen den Willen einer Person strafrechtlich zu bewerten sind. Nun schliesst am Montag die öffentliche Vernehmlassung zum Vorentwurf, welche die ständerätliche Rechtskommission im Februar eröffnet hat.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International begrüsst in seiner am Montag veröffentlichten Vernehmlassungsantwort grundsätzlich die Reformbereitschaft des Parlaments. Sie bemängelt aber - wie bereits zur Eröffnung der Vernehmlassung - die Schaffung des neuen Straftatbestandes «sexueller Übergriff». Dieser soll unter Artikel 187a im Strafgesetzbuch nicht einvernehmliche Handlungen ohne Nötigung abdecken.

Das Wehrverhalten des Opfers

Der neue Straftatbestandes messe dem Wehrverhalten des Opfers zu viel Gewicht bei und schaffe somit eine Art «unechte Vergewaltigung», kritisiert Amnesty. «In vielen Fällen, in denen das Opfer gegen seinen Willen anal, vaginal oder oral penetriert wurde, musste die Täterschaft keine physische Gewalt anwenden», zitiert die Mitteilung Cyrielle Huguenot, Verantwortliche für Frauenrechte bei Amnesty.

Nach Ansicht der Menschenrechtsorganisation bleibt es somit indirekt am Wehrverhalten des Opfers hängen, ob es sich um eine Vergewaltigung oder einen sexuellen Übergriff handelt. Weiter kritisiert Amnesty, dass die Höchststrafe von drei Jahren für einen sexuellen Übergriff dreimal niedriger sei, als die Höchststrafe von 10 Jahren für eine Vergewaltigung.

Die Nichtregierungsorganisation fordert das Schweizer Parlament nun dazu auf, den Gesetzesentwurf zu korrigieren und alle Formen des nicht-einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs als Vergewaltigung zu definieren.

«Ja heisst Ja» oder «Nein heisst Nein»?

Ein Knackpunkt der Revision ist die Frage der Zustimmung beim Geschlechtsverkehr. Amnesty, SP und Grünliberale unterstützen etwa den Ansatz «Ja heisst Ja», wonach eine Person explizit dem Sex zustimmen muss, bevor es zum Geschlechtsverkehr kommt.

Doch die Bürgerlichen Parteien stellen sich gegen diesen Lösungsansatz, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. «Ich gehe nicht davon aus, dass die FDP für ‹Ja heisst Ja› plädieren wird», lässt sich der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni in der Zeitung zitieren. Auch die SVP hat sich in ihrer Vernehmlassungsantwort für das Prinzip «Nein heisst Nein» ausgesprochen, bei der das Opfer verbal oder nonverbal kommunizieren muss, dass es die sexuelle Handlung nicht will.